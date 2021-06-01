Индийские зэки отказываются от досрочного освобождения из страха перед ковидом

Индийские власти идут на крайние меры, чтобы обуздать коронавирусный кризис. Фото: REUTERS

В Индии до сих пор не могут обуздать коронавирус. И хотя страна уже не обновляет каждый день мировые рекорды по числу новых заражений и смертей от инфекции, на улицах все так же пылают погребальные костры, а в больницах на счету каждый кислородный баллон.

В этой ситуации Верховный суд Индии постановил разгрузить тюрьмы, то есть устроить что-то вроде амнистии. Тех, у кого срок уже на исходе, и кто прилично себя вел, отправляют на свободу с чистой совестью досрочно. Логика властей простая: в закрытых помещениях колоний большая скученность народа, стоит одному надзирателю занести за колючую проволоку вирус, быть беде.

Но у зэков свое мнение на этот счет, они не торопятся пускаться в радостный танец, чтобы отметить долгожданный день. Для 21 заключенного из самого густонаселенного штата Уттар-Прадеш (там живет миллионов так на 40 больше народу, чем во всей России) баланда оказалась милее воздуха свободы.

- Мы полагаем, что в заключении сможем дольше оставаться в безопасности, - написали зэки в письме тюремной администрации. – В колонии проводят регулярные медицинские осмотры и организовано нормальное питание. Выйдя же на свободу после нескольких лет за решеткой, нам придется в буквальном смысле бороться за жизнь, искать себе средства к существованию в условиях пандемии коронавируса.

В конце своего послания заключенные заявили, что отказываются от досрочного освобождения.

- Думаю, нам остается только принять позицию заключенных, - прокомментировал такую инициативу снизу глава администрации индийских тюрем Ананд Кумар.

В Индии сохраняются высокие показатели заболеваемости коронавирусом. Только 31 мая в стране с более чем миллиардным население зарегистрировано 127,5 тысяч новых пациентов. И это еще минимальные цифры с начала апреля. Всего же за время пандемии в Индии подхватили ковид больше 28 млн человек.