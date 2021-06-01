С отвёрткой и топором отнял грудного ребёнка у мамы: Курсант полиции спас девочку от отца-уголовника

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил командира отделения 4 курса Омской академии МВД России сержанта полиции Кирилла Карюк-Шелкова

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил командира отделения 4 курса Омской академии МВД России сержанта полиции Кирилла Карюк-Шелкова, который встал на пути неадекватного мужчины, угрожавшего грудному ребенку отверткой.

- Возвращаясь с учебы, полицейский спустился в подземный переход и увидел гражданина, который направлялся в его сторону с младенцем на руках. За ним с криком "Отдай ребенка!" бежала взволнованная молодая женщина. Курсант мгновенно сориентировался, преградил дорогу злоумышленнику, остановил его и схватил за запястье. Из сумки неизвестного выпал топор. И в этот же момент полицейский заметил, что мужчина держит в руке отвертку, которая направлена острием в сторону малышки. Не теряя ни секунды, сержант полиции выбил опасный предмет, - рассказали коллеги Кирилла.

Курсант обезвредил неизвестного и попросил прохожих вызвать наряд. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы и подразделения по делам несовершеннолетних.

Курсант обезвредил неизвестного и попросил прохожих вызвать наряд. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы и подразделения по делам несовершеннолетних. Принятыми мерами агрессивный мужчина был доставлен в отдел внутренних дел. Отвертка и топор, который находился в его сумке, были изъяты.

Выяснилось, что задержанный - отец девочки. Он ранее неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности – за грабежи, кражи, а также за нанесение побоев.

В отношении задержанного был составлен административный протокол за мелкое хулиганство.

В ведомстве отметили, что возникшая ситуация стала продолжением конфликта между матерью и отцом ребенка. Сейчас девочка с мамой находится в безопасности.

В отношении задержанного был составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Если он будет себя плохо вести, его отправят под арест на 15 суток.

"Приказом министра за смелость и самоотверженность курсант Омской академии МВД России Кирилл Карюк-Шелков награжден ведомственной медалью "За доблесть в службе", – уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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