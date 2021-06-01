Сергей Степашин: Ребятам важно, чтобы их принимали, как взрослых

Экс-премьер создал детский Совет Общественного Совета при Минстрое России Фото: Иван МАКЕЕВ

Экс-премьер, глава Наблюдательного Совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин сформировал детский Совет Общественного Совета (который он также возглавляет) при Минстрое РФ. Первый сбор ребят прошел 1 июня, в День защиты детей. Нам удалось узнать из первых уст - как будет действовать эта необычная ребячья организация...

- Сергей Вадимович! Вчера Владимир Путин встречался с Уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой. Там шла речь и о том, что нужно как можно больше внимания уделять детям, привлекать их во взрослую жизнь. Как с этим обстоят дела в строительной отрасли?

- Спасибо за вопрос.

Мы создали и уже 1 июня - в День защиты детей, проведем первое заседание детского Совета Общественного Совета при Минстрое России. (Акция реализуется в рамках инициативного проекта «Я - строитель Будущего!». - И.Г.).

- Интересно...

- Такого нигде еще нет. Идея детского Совета возникла у нас в августе 2020 года, когда мы подводили итоги ежегодного конкурса на лучший детский вопрос о строительстве.

В Совете 28 ребят: самому маленькому 7 лет, но он такой интересный, любопытный парень. А старшему - 14. В ребячьем Совете - и девочки, и мальчики.

- Как отбирали ребят?

- В Совет был большой конкурс и, естественно, это те ребята, кто сам захотел туда войти, те, кому интересно, как строится дом, как сделать так, чтобы в квартире, в доме, в парадной было чисто. Чтобы территория была удобной для детей.

Сегодня ребята соберутся у нас в Минстрое: мы послушаем их, предложим им свои планы работы.

Но, вы знаете, что самое поразительное, те из этих ребят, кому мы предложили войти в Совет, ставят очень взрослые вопросы: по энергоэффективности, по сбору мусора, по обустройству придомовой территории и по детским площадкам.

Детский Совет Минстроя. Фото предоставлено пресс-службой Фонда ЖКХ

Что еще важно: к сожалению, сегодня профессия строителя, о которой сейчас так много говорят, пока не очень престижна. В строительной отрасли не хватает 1,2 миллиона человек. Причем - нам придётся привлечь 300 тысяч иностранных рабочих.

Поэтому, нам хотелось бы и через детский Совет как можно больше ребят «сагитировать» (в хорошем смысле) и привлечь к будущим строительным специальностям.

Я очень хочу и надеюсь, что профессия строителя станет в нашей стране самой престижной. Такой же, как и профессии врача и учителя.

Сегодня на Совете будут присутствовать ребята из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Волгоградской, Ростовской областей. Кто повзрослее - приехали сами. Некоторые дети будут участвовать в режиме онлайн, сейчас это несложно сделать.

То, что все ребята из разных регионов нашей страны, очень важно - мне бы хотелось, чтобы наша строительная отрасль привлекала как можно больше юных граждан, расширяя географию.

Для ребят очень важно то, что на них обратили внимание, что их принимают, как взрослых.

- А поощрять их будете?

- Конечно, - и насчет того, чтобы кого-то отметить - хорошее предложение.

Меня поддержал и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Энварович Файзуллин - своим приказом он утвердил этот детский Совет.

- О, даже так? Здорово!

- Так что, сегодня (впервые в нашей стране) на детском Совете Общественного Совета при Минстрое мы будем ждать от ребят новых серьезных предложений.

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