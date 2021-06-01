Бесплатно для людей: принят закон с поправками «Единой России» о доведении газа до участков

Госдума приняла законопроект о газификации с поправками «Единой России», благодаря которым газ до границ участка домовладения будет подводиться бесплатно для всех граждан. Первый этап подключения планируется провести до 2023 года, а второй – до 2030 года.

Ускорить газификацию во всех российских регионах призвал президент России Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию. В связи с этим «Единая Россия» подготовила соответствующее решение поставленной задачи.

«Сегодня газификация в стране иногда происходит так, что люди, взяв ипотеку и построив дом, берут потребительский кредит для того, чтобы провести к своему дому газ. Президент поставил задачу, что газ должен быть подведен бесплатно, и люди не должны за это платить», — напомнил руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.

Политик добавил, что после принятия закона предстоит еще определить исполнителей и порядок газификации. А также оговорить конкретные сроки.

Как отметила председатель Российского союза сельской молодежи, победителей предварительного голосования «Единой России» в Мордовии Юлия Оглоблина, подключение участков к газу важно для каждого региона.

«В Республике Мордовия — один из самых высоких показателей газификации в стране: 97,7%. Несмотря на это, запрос на подключение все еще высок. В моей деревне есть семьи, у которых нет возможности протянуть газ к участку, несмотря на наличие центрального газопровода», - заявила Оглоблина.

Заместитель секретаря Генсовета партии Дмитрий Кобылкин добавил, что принятый Госдумой законопроект с поправками от «Единой России» может быть рассмотрен в Совете Федерации уже в среду, 2 июня.

Напомним, тему бесплатного подвода газа к каждому участку «Единая Россия» подняла в апреле. Тогда партия обратилось с инициативой к президенту. А позже, во время послания Федеральному собранию, Владимир Путин поручил проработать этот вопрос для газификации домовладений по всей стране.