Шойгу поздравил военных летчиков и моряков

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Минобороны РФ

- В первую очередь я хотел бы поздравить нашу Военно-транспортную авиацию - большой юбилей, большая дата, 90 лет. Сделано очень много за все эти годы - миллионы тонн и миллионы пассажиров, - сказал министр во вторник на селекторном совещании в военном ведомстве.

Шойгу поздравил также моряков Северного флоат с 288-летием: "Сегодня это наша гордость. Я надеюсь, что все, что мы наметили там в этом и следующем годах, все, что сделано в предыдущие годы, позволит нам держать на самых высоких позициях наш Северный флот, который находится фактически на острие противодействия морским силам НАТО".

А всех остальных министр поздравил с началом летнего периода обучения в войсках.

- За лето планируется провести более 4,5 тысяч учений. Войска приступили к слаживанию отделений, экипажей, расчетов, идет подготовка кораблей в составе группировок разнородных сил, - отметил в своем выступлении Шойгу.

По словам главы военного ведомства главным итогом 2021-го учебного года в российской армии станут совместные российско-белорусские стратегические учения "Запад-2021", которые запланированы на сентябрь. Маневрам будет предшествовать комплекс специальных учений, а в ходе совместных учений будет массово применяться военная авиация, при этом "будет создана сложная воздушная обстановка".

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