Сотни сайтов торгуют фейковыми ответами для ЕГЭ и ОГЭ в России

Получив деньги, мошенники либо присылают неправильные ответы, либо просто перестают выходить на связь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неделю назад в российских школах стартовал сезон экзаменов - с 24 мая девятиклассники сдают ОГЭ, а с 31-го к сдаче единого госэкзамена приступили выпускники. Горячая пора! Не только для учеников, педагогов, но и для мошенников. В России специалистам по кибербезопасности удалось раскрыть больше сотни сайтов, телеграм-каналов и групп в соцсетях, торгующих ответами для ЕГЭ и ОГЭ. Ну как ответами…

По легенде, школьникам предлагают купить реальные ответы к текущим экзаменам по разным предметам - мол, слил их надежный человек, фирма гарантирует!

За ответы одного экзамена просят от 400 до 1200 рублей. А когда деньги переведены, события развиваются по двум возможным сценариям:

1. Ученик действительно получает ответы, но только уже на самом экзамене к своему ужасу понимает, что они вообще не подходят. Скорее всего, - варианты предыдущих лет.

2. После получения денег люди с сайта или из телеграм-канала вносят клиента в блок и перестают выходить на связь.

Мошенников раскрыли специалисты из компании Group-IB, которая занимается расследованиями высокотехнологичных преступлений, и ребята из школы креативных технологий для подростков TUMO. Список обнаруженных ресурсов уже передали Министерство образования и Роскомнадзор.

В списке в общей сложности 102 сайта и канала, а суммарно на них подписаны более 3,2 млн человек. Например, у самого популярного телеграм-канала, где торгуют сливами, более 700 тысяч (!!!) подписчиков.

- Продажа фейковых ответов к госэкзаменам - это довольно популярный пример сезонного мошенничества, - рассказывает Андрей Бусаргин, замгендиректора Group-IB по защите от цифровых рисков.

Group-IB и Tumo и договорились, что звезды кибербезопасности этим летом проведут для слушателей TUMO Moscow несколько открытых уроков - расскажут о цифровой гигиене, как не попасть на крючок мошенников и какие профессии будут актуальны в ближайшие 10 лет.

Курс от специалистов Group-IB пройдет 9 и 23 июня в рамках специального проекта «Месяц защиты подростков». Вход - свободный, но по предварительной регистрации на сайте TUMO.

КОНКРЕТНО

Как не стать жертвой интернет-мошенников

Советы от аналитиков Group-IB:

Прежде чем оплачивать услуги через подозрительные ресурсы, нужно проверить, можно ли им доверять. Всю информацию можно пробить через whois.com и tcinet.ru - кто и когда открыл сайт, с какого времени он активен. Чаще всего сайты мошенников существуют не более 2 месяцев.

- Не стоит переходить по ссылкам, которые были присланы в подозрительных сообщениях на электронную почту, соцсетях и мессенджерах.

- И уж тем более не стоит загружать вложенные файлы из сообщений, которых вы не запрашивали.

- Обновляйте браузер до последней версии.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Шпаргалки помогут сдать ЕГЭ. Если делать их правильно

Психолог назвала пять приемов, которые помогут подготовиться к экзаменам (подробности)