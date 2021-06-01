«Зеленый марафон» Сбера в Москве пройдет онлайн: как пробежать дистанцию и получить призы

Каждый год традиционный «Зеленый Марафон» Сбера собирает тысячи участников по всей России. В этот раз он пройдет 5 июня в 180 городах страны. Однако в Москве незадолго до начала забега его решили перевести в онлайн-формат. Мы узнали у Председателя Правления СберБанка Станислава Кузнецова, как пройдет «Зеленый Марафон» 2021 года в столице, и как москвичи смогут принять в нем участие.

- Почему «Зелёный Марафон» Сбера, запланированный на 5 июня, в Москве пришлось отменить?

- Традиционно в Москве проходит самый массовый забег Зелёного Марафона. Мы не хотим подвергать риску здоровье и безопасность участников, поэтому в этом году забег в Москве пройдет в онлайн-формате. И в этом вопросе мы солидарны с рекомендациями столичных властей. Несмотря на отмену очного забега, все зарегистрированные участники смогут получить стартовый пакет и пробежать выбранную дистанцию с мобильным приложением «Зелёный Марафон» в парке или на улице.

- Что такое онлайн-формат Зелёного Марафона? Как к нему могут присоединиться москвичи и участники из других регионов?

- Для того, чтобы присоединиться к онлайн-забегу 5 июня необходимо скачать наше мобильное приложение — «Зелёный Марафон», через него зарегистрироваться на онлайн-забег, выбрав одну из четырех доступных дистанций (4,2 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км), пробежать свою дистанцию в любое удобное время с 00:00 до 23:59 5 июня в День защиты окружающей среды. Зафиксировать свой результат с помощью мобильного приложения.

Участие в онлайн-забеге бесплатно. Есть важный нюанс: для точной работы приложения требуется устойчивое подключение к интернету.

180 самых быстрых атлетов среди мужчин и женщин на каждой дистанции получат призы от Сбера, среди которых – смарт-дисплей SberPortal, подписка СберПрайм на 1 год, кубки и медали Зелёного Марафона.

Подробную информацию об онлайн-забеге можно узнать на официальном сайте Зелёного Марафона

Хочу отметить, что мобильное приложение «Зелёный Марафон» это ещё и персональный помощник по здоровому и экологичному образу жизни, работающий независимо от того, где в данную минуту находится участник забега – в Москве, Самаре или Владивостоке. Оно также позволит участникам конвертировать беговые достижения в бонусы и призы от сервисов экосистемы Сбера (СберЗдоровье, Okko, СберУслуги, СберМаркет, СберЗвук, 2ГИС, СБЕР АПТЕКА, Ситимобил, Delivery Club и другие).

- В Москве, в отличие от других регионов, для участия в Зелёном Марафоне нужно было заплатить благотворительный взнос. Смогут ли те, кто решит отказаться от участия в забеге, вернуть деньги?

- Да, если участник захочет, то он может вернуть благотворительный взнос. Все регистрационные взносы направляются в виде пожертвования в Благотворительный фонд «Вклад в будущее». Собранные средства пойдут на высадку деревьев в регионах нашей страны.

- Могут ли москвичи принять участие в забеге в других городах, но уже в очном формате?

- Если 5 июня вы окажетесь в городе проведения Зелёного Марафона, то сможете зарегистрироваться на забег прямо в месте его проведения. С актуальной на сегодняшний день информацией об очном проведении Зелёного Марафона в городах России можно ознакомиться на официальной странице забега.

Механика проведения Зелёного Марафона в регионах может быть скорректирована в связи с эпидемиологической ситуацией в каждом отдельном регионе страны.

- Зелёный Марафон — это не только традиционный забег, но еще и множество экологических и развлекательных мероприятий по всей России. Они пройдут по плану, без изменений?

- В городах проведения очного забега запланированы разнообразные экологические акции, праздничные концерты и активности. Главная цель Зелёного Марафона в этом году — привлечь внимание к проблемам экологии и пригласить жителей России сделать несколько простых шагов для их решения. Онлайн-забег — один из таких шагов: каждый километр, который участник пробежит 5 июня с мобильным приложением, Сбер приравняет к одному рублю. Чем больше километров — тем больше рублей в общую копилку, которая пойдёт на посадку деревьев в регионах России. У каждого есть возможность внести свой вклад, надо только скачать мобильное приложение и стать участником онлайн-забега Зелёный Марафон.