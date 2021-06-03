Известная актриса Марина Федункив объявила «войну» лишнему весу

Марина всегда относилась со вниманием к своему здоровью, поскольку жесткий график и нагрузки, которые порой испытывают актеры на съемках, в итоге приводят к набору веса. Виной тому — постоянные перекусы между съемками.

Наибольшую популярность актриса приобрела благодаря проекту «Comedy Woman», в котором играла роль далеко не «идеальной» женщины с модельной фигурой, а яркой и харизматичной, с невероятным чувством юмора — вот за это ее и любят миллионы поклонников. Чтобы быть всегда в строю и выдерживать нагрузки, необходимо тщательно следить за здоровьем — считает Федункив. Лишние килограммы появляются не только из-за неправильного питания. Разные методы похудения у звезды, диета, спорт и специальные таблетки.

Об это она обмолвилась своим поклонникам в «Инстаграме», когда демонстрировала содержимое своей аптечки.