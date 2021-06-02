Режиссер Ладо Кватания: С Манижей очень интересно

Ладо Кватания сопровождал Манижу на «Евровидении». Им приписывают нежные отношения, но пара не комментирует эти слухи. Фото: Би Коз/YouTube

Накануне конкурса «Евровидение» Манижа дала интервью «КП», в котором сообщила, что у нее есть молодой человек. И он тоже имеет отношение к искусству, хотя, со слов певицы, они работают в разных сферах. «Мы знали друг друга много лет, дружили, а потом - вот», - сказала певица.

Журналистам пояснила, что ее избранник точно не певец, но как-то связан в том числе и с музыкой. А потом вовсе перестала что-либо комментировать, сказав, что они с любимым решили не афишировать личное. «Это наше обоюдное согласие, что мы не хотим раскрывать нашу личную жизнь, решили ее прятать», - сказала певица.

Между тем репортеры сфотографировали на «Евровидении» в Роттердаме ее спутника, который всюду сопровождал артистку. Молодой человек оказывал Маниже знаки внимания, был обходителен - словом, они смотрелись влюбленной парой.

Репортеры кинулись выяснять личность спутника певицы. Оказалось, это режиссер, сценарист, клипмейкер Ладо Кватания. Ему 33 года, он выпускник РАТИ-ГИТИС. Планировал стать артистом, но переквалифицировался в режиссеры. Признавался, что ему интересно снимать не просто клипы, а аудиовизуальные произведения. Первая работа в этом формате - видео на сингл «1989» группы Rooftops - вышла в 2015-м. В копилке Ладо Кватании сотрудничество с группой «Ленинград». Также он создавал рекламные ролики для компаний Reebok, Adidas, Google, Visa, Яндекс.

Мы дозвонились ему с расспросами.

- Я являюсь соавтором концепции выступления Манижи, автором концепции номера и режиссером видеоконтента, который транслировался на экранах во время конкурса, - рассказал «КП» Ладо Кватания. - Огромная команда трудилась над реализацией этого номера. Важно то, что это сообщение прозвучало со сцены: русская женщина - это не тот стереотипный образ, который все привыкли себе представлять. Россия - многонациональная страна, в которой проживают различные этносы, и они тоже могут считать себя русскими людьми. Манижа - беженка, приехала из Таджикистана. Я сам грузин. Моя мама с Украины, родился я здесь, но до грузино-абхазской войны в 1993 году бывал здесь наездами. Потом окончательно переехал в Москву. И эта страна мне дала образование, работу.

На международном песенном конкурсе певица заняла девятое место. Фото: Soeren STACHE/GLOBAL LOOK PRESS

- Как вы познакомились с Манижей?

- На ее клипе «Мама» - я был режиссером этого клипа. Это был тоже социальный манифест, освещающий проблему домашнего насилия.

- Манижа - первая женщина, с которой вы сотрудничаете. У вас были сомнения: надо или нет с ней работать?

- Не было сомнений. Я далеко не со всеми соглашаюсь работать. Не то чтобы я сноб какой-то, просто стараюсь взвешенно это все делать… К репутации Манижи у меня нет вопросов. Она очень открытый человек, ведет активную социальную жизнь. Она посол доброй воли ООН, представляет права женщин, борется за права мигрантов. И является для меня хорошим примером.

- Маниже вас кто-то рекомендовал или она сама вас выделила?

- Она сама выбрала. Видела мои предыдущие работы и сказала, что хочет попробовать поработать со мной. Манижа сама выбирает, с кем ей работать. Особенно ближайших партнеров. Самый ее близкий партнер - это мама. Они вдвоем взаимодействуют.

- А после мамы главный вы?

- Вы меня к чему-то подводите? Есть определенная граница личного, куда я не пускаю.

- Вы же ее сопровождали на конкурсе…

- Ну вообще у Манижи была большая делегация на «Евровидении».

- Написали, что Манижа рассекретила своего жениха и им оказались вы…

- Давайте я оставлю это без комментариев. Я не распространяюсь о своей личной жизни.

- А я думала, вы скажете: «Манижа так хороша, что в нее невозможно не влюбиться!»

- Зачем давать пищу для пересудов...

- Все-таки скажите, вы можете себя назвать ее женихом?

- Я могу назвать себя ее режиссером, коллегой, другом. Это мне кажется правильным.

- Манижа в жизни какая? Такая же сильная - «встала и пошла»?

- Да. Она транслирует все из жизни. Волевой абсолютно человек.

- Сейчас вы вернулись с «Евровидения» и завершили работу с Манижей?

- Да. Сейчас я занимаюсь своим фильмом, он должен выйти в этом году. Это полнометражный фильм, дебют. Называется «Казнь».

- Будете еще сотрудничать с ней?

- Если будет предложение, будем сотрудничать. С Манижей очень интересно. Да, мы общаемся, но о личном я не говорю.