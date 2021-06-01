Российские туристы с 10 июня 2021 смогут полететь в Хорватию и Марокко: все об условиях въезда и отдыха

Интереснее всего для туристов в этом списке Хорватия. Фото: Shutterstock

Россия с 10 июня 2021 возобновляет авиасообщение с восьмью странами (вдобавок к тем, куда уже летают самолеты). Такое решение принял Оперативный штаб. Еще в девять стран будет увеличено количество рейсов.

Звучит многообещающе, тем более что практически все массовые зарубежные курорты для наших отпускников сейчас недоступны. На том же заседании в понедельник, 31 мая, Оперштаб продлил запрет на полеты в Турцию как минимум до 21 июня (изначально ограничения действовали до 1 июня). Та же судьба и у рейсов на Занзибар, до 21 июня их не будет.

А куда будут? Регулярное авиасообщение возобновляется с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией, чартерное – с Албанией. Однако туристы смогут воспользоваться лишь немногими из этих рейсов.

ХОРВАТИЯ: ВИЗЫ ВЫДАЮТ, “СПУТНИК” ПРИЗНАЮТ

Интереснее всего для туристов в этом списке Хорватия. Страна на побережье Адриатического моря открыта для россиян, визы посольство уже выдает (национальные хорватские, также можно въехать по действующему шенгену, если за время пандемии он не кончился). Что важно – разрешен въезд именно для отдыха, а не только для обладателей ВНЖ, как в большинстве стран Европы. Мало того, Хорватия признала российскую вакцину “Спутник”, и при наличии сертификата на английском языке, который автоматический формируется на Госуслугах, не нужен даже ПЦР-тест. Если прививку не делали – тогда ПЦР максимум за 48 часов до пересечения хорватской границы, справка также на английском языке. Карантина для прибывающих нет, отели и рестораны работают.

Оперштаб разрешил 2 рейса в неделю по маршруту Москва – Загреб. Для массового туризма, конечно, мало, около 500 пассажиров в неделю. И не очень удобно: все-таки отпускники летят на море а от Загреба до побережья несколько часов пути на машине или автобусе: до Пулы, например, 300 км, до Дубровника порядка 600 км. Но тем не менее – путешествие в Хорватию стало вполне реальным. Билеты в Загреб на начало июля стоят от 26 – 27 тысяч рублей на человека за перелет туда – обратно.

МАРОККО: ПЦР-ТЕСТ НУЖЕН, ВИЗА НЕТ

Марокко – еще одна страна, в докоронавирусные времена популярная у наших отпускников и также готовая принимать российских туристов. Виза в Марокко не нужна, условие для въезда – ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до вылета. Послаблений для вакцинированных путешественников пока нет. В Марокко интересны как экскурсионные туры по историческим городам – таким, как Марракеш, Касабланка, Танжер, пустыне, горным районам, так и отдых на берегу Атлантического океана (в первую очередь в Агадире и Эссуэйре) и Средиземного моря.

Проблема та же: рейсов разрешено мало, два в неделю. И только в столицу североафриканской страны Рабат, а не на курорты. Впрочем, Касаблнка от Рабата недалеко, всего час на машине. До Агадира ехать порядка 5 часов. Авиабилетов на прямые рейсы в Рабат в продаже пока нет.

Марокко – еще одна страна, в докоронавирусные времена популярная у наших отпускников и также готовая принимать российских туристов. Фото: Shutterstock

АЛБАНИЯ И ЛИВАН

В Албанию и Ливан путешественники в принципе прилететь могут, въезд туристам разрешен. Обе страны – на Средиземном море. Однако к массовым курортам они не относились и до пандемии. Но на Занзибар вот тоже раньше никто не летал, так что все возможно. Албанию в Ассоциации туроператоров России уже назвали перспективным пляжным направлением. Для въезда гражданам РФ не нужна ни виза, ни ПЦР. У Ливана требования жестче: ПЦР-тест, сделанный максимум за 96 часов до вылета, плюс еще один по прилету, и 72 часа карантина.

РЕЙСЫ БУДУТ, НО НЕ ДЛЯ ТУРИСТОВ

Австрия, Венгрия, Люксембург, Маврикий пока закрыты для российских туристов. Возможно, по мере снятия коронавирусных ограничений в этих странах ситуация изменится. Рейсами в Европу смогут воспользоваться обладатели ВНЖ, дипломаты, те, кто летит на учебу, лечение либо по специальным приглашением.

В ГРЕЦИЮ – ВОСЕМЬ РАЗ В НЕДЕЛЮ

И отпускники, и туристический бизнес очень ждали расширения авиасообщения с Грецией. Греки уже давно принимают россиян с туристическими визами, признали “Спутник”, в солнечной стране реально спокойная обстановка по части коронавируса, не говоря уже о прекрасных пляжах и кухне. Эллада могла бы стать самым востребованным зарубежным курортом, особенно пока закрыта Турция. Оперштаб действительно увеличил количество рейсов в Грецию – в Афины теперь могут летать 8 бортов в неделю. Но, увы, пока не будет ни чартеров, ни прямых рейсов на греческие острова: Крит, Родос, Корфу... Туда – с пересадкой в Афинах или на Пароме.

Также с 10 июня станет больше рейсов Минск (плюс возобновляется железнодорожное сообщение с белорусскими Гомелем и Полоцком), в Баку, Ереван, Ташкент, Каир (да, по-прежнему только в столицу Египта, полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх так и не открыли), Белград.

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