«Я был на грани, когда все хочется остановить»: Евгений Цыганов рассказал о пережитой депрессии

В интервью youtube-шоу «Скажи Гордеевой» актер вдруг позволил себе быть откровенным

Звезда театра и кино Евгений Цыганов не из тех, кто раздает интервью направо и налево. И в целом у него репутация скупого на эмоции и слова артиста, одно время в Сети даже были популярны «фотожабы» на этот счет. Но в интервью youtube-шоу «Скажи Гордеевой» актер вдруг позволил себе быть откровенным.

Прежде всего Цыганов рассказал о своем детстве, выпавшем на голодные и опасные девяностые. В 16 лет он столкнулся с настоящими бандитами: они жестоко обманули его отца, продав ему незаконно возведенный дачный дом и посмеялись, когда московский интеллигент, отдавший последние деньги. взывал к совести.

Цыганов впервые признался, что косил от армии, «чтобы маму не расстраивать». Времена были лихие: «Мама считала, что, если я туда пойду, я не вернусь. И я ходил с книжками под мышкой, как будто я студент». Но армейскую атмосферу Евгений все же прочувствовал: став актером, он не раз надевал военную форму.

Чуть ли не единственную депрессию в жизни Цыганов пережил в первые годы работы в Театре Фоменко. Актера ввели на роли, которые ранее успешно играли другие, и все шло как-то не гладко. Однажды на гастролях он почувствовал свою полную безнадежность:

«Лег в гостиничном номере и понял, что я на той грани, когда хочется все остановить. Вот окно и…» Впрочем, в сию же минуту актеру стало смешно — он представил, как нелепо выглядит этот «драматический» момент со стороны. После этого дела в театре пошли на лад. Кстати, минувшей весной театральная Москва рукоплескала Цыганову за блистательную роль в новом спектакле «Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репетиция» режиссера Дмитрия Крымова.

Рассказал Цыганов и о своих детях, которых у него, как известно, восемь: трое дочерей и четверо сыновей от актрисы Ирины Леоновой и сын от нынешнего брака с актрисой Юлией Снигирь. Каждого ребенка он подробно охарактеризовал: так, например, старшая Полина не любит фотографироваться, а сын Никита разрабатывает космический спутник. Актер все свободное время старается уделять им и не согласен с мнением, что «от такого количества детей можно с ума сойти» (такое он слышит регулярно). «Если мне тяжело, то не от количества детей, - объясняет Цыганов. - Значительно реальнее сойти с ума без детей вовсе. А с таким количеством детей нет возможности сойти с ума, ведь надо держать руку на пульсе и как-то этот хаос контролировать».

Единственное, что отравляет жизнь звезды «Оттепели» и картины «Человек, который удивил всех» - это «журналисты, которые паразитируют на селебрити и в общем-то их не любят». Цыганов знает, о чем говорит: в свое время его здорово полоскали в прессе за то, то что он ушел от Ирины Леоновой, родившей ему семерых детей. «Завидуют, презирают — сетует Евгений. - Сама интонация, с которой они мочалят селебрити, она отвратительна, они их не воспринимают как живых людей».

Цыганов считает, что такая журналистика «развращает общество»: ведь следом за репортерами и обычные люди начинают писать звездам в соцсетях гадости. «Я от этого страдаю как от дурного запаха», - резюмировал актер.