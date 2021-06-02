Робинзон из «Комсомолки»

Леонид Репин в последние часы пребывания на диком берегу. Фото: Личный архив

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24 мая исполнилось 96 лет «Комсомольской правде». За это время на ее страницах вышло невероятное количество удивительных материалов. Среди них - описание первого в мире эксперимента на выживание «в костюме и галстуке» на необитаемом острове. Наш легендарный обозреватель Леонид Репин организовал его в далеком 1974 году, отправившись с двумя товарищами на архипелаг Римского-Корсакова в Японском (Восточном) море.

Об этих приключениях он рассказал в совместной программе РГО и Радио «КП» «Клуб знаменитых путешественников» (97,2 FM). Даем выдержки из его рассказа.

О чистоте эксперимента

- Говорят, что мы пошли без подготовки на необитаемый остров. Но некоторая подготовительная работа все-таки была. Я проводил эксперимент в Тимирязевском лесопарке - выживал несколько дней без еды и воды... Программу нам разрабатывали в Институте медико-биологических проблем - том самом, что изучает проблемы жизни в условиях космоса...

Кроме того, сам остров - Большой Пелис - мы выбрали не случайно, а потому, что на нем была пресная вода. Но это, пожалуй, вся подготовка.

С собой мы взяли только то, что завалялось в карманах: расческа, платок носовой... Я вообще в костюме при галстуке был - ведь, по легенде, нас после кораблекрушения выбросило на необитаемый берег. В этом и заключался смысл эксперимента: может ли современный человек без спецподготовки выжить, попав в дикое место, так сказать, с голыми руками.

Ради чистоты эксперимента мы отказались не только от спичек, но даже от фотоаппарата. Опасались, что можем дать слабину: вытащим линзу и разведем огонь от солнца.

Итоговая публикация «КП» о приключениях трех советских робинзонов в 1974 году.

О добыче огня

- Огонь мы в конце концов добыли трением - лучковым способом. Ремень обматываешь вокруг деревянного стержня, сверху прижимаешь камнем, снизу - доска. И так вдвоем тянешь концы ремня - крутишь стержень туда-сюда. Через пять минут у нас уже был дымящийся уголек. Вот только разжечь с его помощью костер никак не могли - девять дней мучились!

Там очень влажный воздух, все сырое постоянно - трава, одежда. Солнца нет практически... Но мы обманули-таки природу: розжиг из тонко наколотых щепок от доски научились сушить теплом своего тела. Просто клали на ночь на грудь... И на десятый день запылал костер.

Вот это было настоящее счастье. Можно наконец погреться, пищу приготовить...

О голоде

- Первую неделю была стопроцентная голодовка. Сначала держались, а потом начали терять сознание от слабости. Это страшно. Встаешь и вдруг - бах! - чувствуешь тупой удар по затылку, а, оказывается, это земля... Слабость была такая, что хотелось просто лежать и ничего не делать. Но заставляли себя вставать, двигаться, искать еду.

Обшарили все леса. Думали, вдруг грибы, ягоды, орехи... Ни-че-го! Одну какую-то несчастную сыроежку обнаружили и на троих съели.

Первые вечера разговоры были о девушках в основном. А потом-то стали о жареной картошке, о котлетках. Какие там девушки! Картошечки бы! С сосисочкой!

Карта. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

О дарах моря

Осталась одна надежда - море. Находили немного мидий, но они не могли насытить... Однажды повезло: пошли ночью с факелом к воде и тут видим - креветки! Оказывается, по ночам появляются. До пяти штук иногда удавалось на нос поймать. Уже что-то! Морские гребешки еще изредка попадались...

Потом из найденного на берегу ящика надергали гвоздиков - наделали себе крючков. Наживкой стала требуха мидий - ее, оказывается, очень любит морская рыба. Пытались ловить с берега - мелюзга какая-то попадалась. До появления огня пытались ее есть сырой - гадость, даже несмотря на голод... Но когда удалось развести костер, жареная рыбешка шла за милую душу.

Но мы мечтали о камбале. И один из товарищей - инженер-ракетчик Коваленко - соорудил плотик рыболовный. Ставили на него парус, привязывали несколько лесок с крючками, отпускали на тросике метров на сто. Требуха болтается, камбала клюет. Хорошие особи попадались! Притянешь плот обратно, камбалу снимешь - и на угли...

В общем, на десятый день жизнь стала как на курорте. Брюхо набьешь камбалой, жаренной на углях, креветок штучки две закинешь - м-м-м... Хлеба и соли, конечно, не хватало. Но это была уже жизнь, а не выживание...

О результатах

Никаких инструментов у нас, конечно, не было. Но мы быстро обзавелись всем необходимым. Море выбрасывает огромное количество барахла: ящики, бочки, сети... Все шло в дело. Из ободьев бочек мы наделали себе приличных ножей. Сети расплели на веревки и лески. Крючки из гвоздиков гнули и на камнях точили...

Дом мы построили прямо у родника из крупных ветвей. Потом еще накидали сверху полиэтилена. Ливни он выдерживал... Хотя мерзли мы в нем нещадно - спать приходилось на голых камнях...

На необитаемом острове мы прожили одиннадцать дней. Программу выполнили полностью - построили дом, сделали инструменты, наладили быт и добыли себе пропитание...

Нас забрал пограничный корабль. Борщ, которым на нем угостили, запомнился мне на всю жизнь...

Кстати, результаты, полученные учеными после анализа эксперимента, стали рекомендациями по выживанию для попавших на необитаемые острова. На нас до сих пор ссылаются специалисты как в России, так и за рубежом. Приятно, черт возьми!

СПРАВКА «КП»

Леонид Борисович РЕПИН, путешественник, писатель и журналист, отработавший в «Комсомольской правде» 57 лет!

Родился 26 января 1937 года.

Действительный член Русского географического общества. Награжден медалью имени Семенова-Тян-Шанского от РГО, медалью Гиляровского от Союза журналистов России, медалью «Преодоление» от Ассоциации космонавтов и многими другими.

Организатор более 30 экспедиций «Комсомольской правды», среди них - полеты на воздушном шаре, исследования пещер, подводные погружения, а также эксперименты на выживание. Прошел базовую подготовку космонавтов. Профессиональный спортсмен.