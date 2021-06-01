Копить нельзя купить: Сколько лет нужно откладывать на приобретение квартиры в Москве

Пандемия подрубила доходы граждан и взвинтила цены на жилье
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Квартирный вопрос, как известно, москвичей испортил еще сто лет назад (если верить классику). И по сей день он остается одним из самых насущных для жителей города. Уж больно высоки здесь цены на квадратные метры. Правда, и средние зарплаты, чего греха таить, гораздо выше, чем в большинстве других регионов страны. Так проще или сложнее приобрести недвижимость в столице, чем в провинции?
Доступность жилья для среднестатистического человека решили выяснить аналитики агентства АКРА. Для этого они использовали такие показатели как среднедушевой доход, стоимость основного набора товаров и услуг, а также среднюю цену квадратного метра на рынке жилья в каждом конкретном регионе. И таким образом, узнали сколько лет нужно копить на покупку однокомнатной квартиры площадью 33 квадратных метра на вторичном рынке (это самый бюджетный вариант).
Выяснилось, что Москва в этом рейтинге отнюдь не лидер. В Белокаменной на старенькую однушку нужно копить 10 лет, тогда как, например, в Магадане и Ненецком автономном округе – всего 3 года. Это объясняется тем, что на Севере большие зарплаты и дешевые квартиры. А иначе людей туда вообще не заманишь!
С другой стороны, во многих регионах квартира остается еще более далекой мечтой, чем в Москве. Взять Тыву – обычному человеку там нужно целых 67 лет копить на собственные квадратные метры. Для справки: продолжительность жизни в Тыве 67,6 лет. В общем, как родился, так можно и начинать откладывать на новоселье. Глядишь, к смертному одру переедешь. Если повезет, конечно.
Эксперты отмечают, что пандемийный 2020-й год значительно ухудшил ситуацию. Реальные доходы людей падали, а цены на квартиры росли ускоренными темпами. В результате треть населения страны на сегодня не имеет никаких шансов самостоятельно заработать на жилье. Им остается лишь снимать, лезть в большую ипотеку, либо надеяться на наследство или помощь родственников.
Какую часть от стоимости квартиры в 33 кв. м россияне могли накопить в год?
2013 — 9,9%
2014 — 10,2%
2015 — 10,9%
2016 — 11,3%
2017 — 11,9%
2018 — 12,2%
2019 — 12,1%
2020 — 10,8%
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