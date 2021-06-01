Москвичи смогут привиться от COVID-19 вакциной «КовиВак» Центра имени Чумакова

Москвичи смогут привиться от COVID вакциной «КовиВак». Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

В Москве и всех остальных регионах России продолжается вакцинация от коронавируса. Пока жители могут привиться двумя из четырёх зарегистрированных на сегодня препаратов - вакцинами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Скоро в этот список добавится разработка Центра имени Чумакова - «КовиВак».

- Вакцина, созданная центром имени Чумакова, поступила в Москву в количестве 3 тысяч доз, - сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы. - Вакцинация препаратом начнётся в столице в ближайшее время на базе нескольких центров вакцинации. Подробная информация будет размещена в официальных источниках.

Напомним, сейчас в России регистрацию получили четыре вакцины от COVID-19 - «Спутник V», «Спутник Лайт» от Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» и «КовиВак» от Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.

Москвичи могут сделать бесплатную прививку «Спутником» в любом удобном месте на выбор:

1. По записи

- в одной из 100 районных поликлиник;

- в более чем 40 частных медцентрах

(адреса государственных и коммерческих пунктов можно найти здесь).

2. Без записи

- в мобильных пунктах - в торговых центрах, флагманских МФЦ, фуд-молле «Депо», на ВДНХ (график работы обновляется на портале мэра);

- в 46 павильонах «Здоровая Москва» в парках и около станций метро (адреса сайт KP.ru публиковал здесь).

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