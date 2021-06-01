В России арестовали участницу нападения на российское посольство в Киеве

Белачеу скрывается в украинских Карпатах Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Следователи Главного следственного управления Следственного комитета России в рамках уголовного дела, возбужденного по факту нападения на Посольство России на Украине, обратились в Басманный районный суд города Москвы с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданки России Ирины Белачеу. Она арестована судом заочно.

- Белачеу обвиняется в том, что 6 марта 2016 года совместно с иными лицами приняла участие в антироссийской акции около Посольства России на Украине. В ходе акции Белачеу и другие участники напали на здание Посольства, забросали камнями и другими предметами фасад здания, пользующегося международной защитой, разбили окна, нарушив нормальный режим работы российского загранучреждения и причинив крупный материальный ущерб, - пояснила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Отметим, что от российского правосудия Белачеу скрывается в украинских Карпатах. И несмотря на то, что находится в международном розыске, регулярно публикует свои фотографии в Фейсбуке, а также ругает в соцсетях Россию и Беларусь. Женщина работает на чужой пасеке, где собирает мед.

За нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, Белачеу грозит до 10 лет лишения свободы.

СК России пообещало, что продолжит расследование всех обстоятельств нападений на российские дипломатические объекты на Украине.

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