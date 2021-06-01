В Китае впервые человек заболел вирусом птичьего гриппа H10N3. Эксперт объяснил нужно ли этого опасаться

В Китае зарегистрирован первый в мире случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H10N3. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Китае зарегистрирован первый в мире случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H10N3. Произошло это в провинции Цзянсу, которая располагается на берегу Желтого моря, примерно в 800 километрах от Уханя, ставшего знаменитым, благодаря другому вирусу Sars-Cov-2. Китайские власти заверяют, что вирус H10N3 практически не передается людям и риск масштабного распространения крайне невелик. Однако в начале вспышки COVID-19 в том же Ухане официальный Пекин говорил примерно тоже самое.

После того, как мы обожглись на коронавирусе, люди с подозрением смотрят на все, что связано с вирусом. Ситуацию с новой напастью мы попросили прокомментировать Ивана Коновалова, врача-инфекциониста, кандидата медицинских наук, доцента РНИМУ имени Пирогова.

- Иван Вячеславович, нужно ли нам чего-то опасаться в связи с этим?

- Эпидемиологические наблюдения за циркуляцией различных вариантов птичьего гриппа ведутся более 50 лет и эта ситуация абсолютно для нас не нова. Если говорить про конкретные вирусологические особенности, то вирусы птичьего гриппа подразделяются на две категории: первая это высокопатогенные, как например Н5N1 или H7N9, и, соответственно, низкопатогенные - пресловутый H10N3. Высокопатогенные за последние несколько десятилетий неоднократно вызывали вспышки инфекций, которые передавались в некоторых случаях и от человека к человеку. Но в основном птичий грипп регистрировался при тесном контакте людей с большим количеством птиц. Например, на птицефермах. Поэтому постоянно во всем мире, не только в Китае, производится лабораторный контроль на предмет инфицирования птиц различными вариантами вируса гриппа.

В связи с этим не только в Китае, но и в странах Западной Европы неоднократно за последнее десятилетие уничтожалось поголовье в несколько десятков миллионов птиц, потому что они были инфицированы вирусами гриппа, которые могли потенциально передаваться не только между птицами, но и от птиц к людям. Система эпиднадзора существует давно, в нашей стране стране она также хорошо налажена, в частности, существует Институт гриппа. В рамках этой общей системы ученые всего мира, как и в данном конкретном случае, делятся информацией для понимания того, сможет ли новый возникнувший вариант вируса вызвать эпидемический процесс, наподобие того, что мы наблюдали в 2009 году с гриппом свиней. По сути это тоже была пандемия, и аналог того, "калифорнийского" мутанта циркулирует в популяции людей до сих пор, вызывая в том числе тяжелые формы гриппа, например, у беременных.

- То есть нынешний инцидент не из ряда вон?

- Нет, это просто регистрация рядового случая, который оказался в фокусе внимания благодаря пандемии COVID-19. Просто до этого СМИ и обыватели не обращали внимания на то, какое количество вирусов в целом постоянно циркулирует, мутирует и вызывает очаги инфекции. Но эта ситуация находится на контроле у ученых всего мира, они постоянно ожидают появление новых мутантов, которые в теории способны вызывать эпидемии и пандемии. Так что нынешняя история это рабочий процесс, он происходит повсеместно.

- Раньше никто в мире этим штаммом не болел, случай с мужчиной из Цзянсу - это уникальное исключение из правил? Или лиха беда начала и может возникнуть вспышка, допустим, если вирус мутировал?

- Мы должны наблюдать развитие ситуации, поэтому и передается информация о регистрации конкретного типа вируса как источника болезни у конкретного человека. Потому что если говорить непосредственно о гражданине, который заболел, то он, спустя месяц после фиксации заболевания, благополучно выздоровел и продолжает жить своей обычной жизнью. Если бы не производилось лабораторной расшифровки, то он бы и знать не знал, что переболел уникальной болезнью. Но случай действительно новый, поэтому, во-первых, требуется посмотреть на циркуляцию этого вируса среди птиц, где заболел человек. А, во-вторых, надо внимательно изучить патоген и сравнить с тем самым давно известным штаммом вируса гриппа А (H10N3), который впервые был выявлен в Гонконге еще в 1979 году. То есть сам-то вирус старый, давно известный. Но могут быть обнаружены какие-либо геномные изменений в его структуре, вследствие чего он, возможно, получил какие-то новые свойства. Однако если бы ситуация в корне поменялась, то таких пациентов был бы не один человек, а сразу несколько. Так это обычно регистрируется при других вспышках заразных респираторных вирусных инфекциях, как, например, COVID-19 в Ухане.

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