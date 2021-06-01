Президент Казахстана запретил продавать земли сельхозназначения иностранцам

​Фото: www.gov.kz

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам земельных отношений». Ранее парламент республики принял закон, запрещающий владение землями сельскохозяйственного назначения иностранцами, иностранными юридическими лицами и «кандасами». Этим термином называют этнических казахов, которые на момент обретения республикой независимости 30 лет назад проживали за её пределами, но позже вернулись на историческую родину. Как сообщает портал «Спутник», за весь тридцатилетний период независимости в Казахстан вернулись свыше миллиона этнических казахов из-за рубежа. Кстати, министр сельского хозяйства Казахстана Сапархан Омаров уже уточнил, что «кандасы» могут взять сельскохозяйственные земли после получения ими казахстанского гражданства.

«Наша земля не продаётся»

«Земельный вопрос» прозвучал в первом Послании народу Казахстана Касыма-Жомарта Токаева 2 сентября 2019 года. Выступая перед согражданами, глава государства заявил: «Наша земля не будет продаваться иностранцам, этого мы не допустим, по этому вопросу надо прекратить домыслы». Президент также отметил, что «правительство должно в полной мере задействовать в экономический оборот сельскохозяйственные земли», а привлечение инвестиций в аграрный сектор, по мнению Токаева, «необходимо как воздух».

Президент отметил, что в Казахстане немало землевладельцев, которые получили от государства бесплатное право аренды на землю, но держат участки бесхозными и «ведут себя как собака на сене». По данным Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, сегодня в стране насчитывается 16,5 млн гектаров необрабатываемых земель, которые потенциально могли быть проданы. Можно предположить, что литературная метафора президента относилась к местным лэнд-лордам.

​Фото: www.gov.kz

О решении законодательно закрепить запрет Касым-Жомарт Токаев заявил в феврале нынешнего года, выступая на V заседании Национального совета общественного доверия (НСОД). «Земельный вопрос всегда был очень важным для нашего народа. Это прочный фундамент и священный символ нашей государственности. Я неоднократно говорил, что казахстанская земля не может быть продана иностранцам. Слухи об этой проблеме нужно прекратить. Я решил, что это нужно сделать срочной законодательной инициативой президента. Поручаю законодательно запретить продажу, аренду сельхозземель иностранцам и иностранным юридическим лицам. Администрации президента следует разработать соответствующий законопроект», – сказал Токаев.

12 марта этого года законопроект был направлен на рассмотрение в парламент. 29 апреля Сенат внёс в одобренный Мажилисом (нижней палатой Парламента РК. – Ред.) законопроект поправки, в соответствии с которыми земли для индивидуального лесоразведения предоставляются только гражданам Казахстана и юридическим лицам республики без иностранного участия. 13 мая 2021 года под законом поставил свою подпись президент.

К этому моменту в аренде у иностранцев находилось свыше 74 тысяч гектаров казахстанских земель, судьба которых отныне решена. Кроме того, срок изъятия неиспользуемых земель в Казахстане сократят до одного года. Закон также регламентирует вопросы отчуждения земель сельскохозяйственного назначения в случаях отказа их владельца от гражданства Казахстана и вхождения в состав участников юридического лица Казахстана иностранных граждан и юридических лиц.

«Такие законы есть в большинстве стран»

Действие нового закона описал в социальных сетях помощник президента Казахстана Ерлан Карин. Отметив твёрдую решимость главы государства поставить точку в вопросе, который для многих сограждан является актуальным и даже болезненным, Карин популярно объяснил: инициированный президентом закон о земле исключает любые лазейки для приобретения и аренды сельскохозяйственных земель иностранцами, а раз так, то спекуляции и манипуляции общественным мнением больше не имеют ни оснований, ни перспектив.

«В целом принятие данного закона стало очередным свидетельством эффективности концепции «слышащего государства», показывая результативность конструктивного общественного и общенационального диалога, которые выступают одними из центральных элементов политического курса президента Токаева», – написал помощник Касыма-Жомарта Токаева.

​Фото: www.gov.kz

Заместитель декана по международному сотрудничеству факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Дарья Осинина отмечает, что принятый в Казахстане закон ограничивает деятельность иностранных компаний.

«Это элементы экономического и политического суверенитета. Такие законы есть в большинстве стран, хотя существуют и лазейки. В случае Казахстана эта мера абсолютно необходима, соседние государства Таджикистан и Киргизия сегодня уже терпят серьёзное давление со стороны китайского бизнеса, китайских государственных корпораций. В течение 30 лет Независимости республика постепенно выстраивает свою государственность, шаг за шагом. Все принятые меры являются ответами на возникающие вызовы.

Закон, ограничивающий деятельность иностранных компаний, является обоснованной мерой. Её можно сравнить с тем, что происходило в том же Китае в эпоху активного становления бизнеса и экономики. После первых реформ Дэн Сяо Пина в 1980-х и начале 1990-х Китай был открыт для внешних компаний. А потом их деятельность стали поэтапно ограничивать».

Таким образом, закон о земле, подписанный президентом Токаевым, – это один из шагов по проведению земельной реформы, нацеленной на повышение экономического благосостояния Казахстана, считает эксперт.