«С меня взятки гладки!» Лукашенко поручил проработать открытие авиарейсов в Крым

По словам Лукашенко, он уже дал поручение проработать вопрос об открытии авиарейсов в Крым Фото: REUTERS

Накануне встречи Владимир Путина и Александра Лукашенко в Сочи, «Комсомольская правда» провела опрос среди читателей в Белоруссии — хотели бы они открытия прямых авиарейсов из Минска в Крым? И 85% ответили «Да»!

В Белавиа после встречи в Сочи ответили — это вопрос признания Крыма российским. Как только это произойдет, рейсы пойдут.

И вот Александр Лукашенко приоткрыл завесу — ждать ли белорусам и крымчанам прямого авиасообщения.

- Я задал Путину вопрос. Украина закрыла для нас небо. А у нас есть и свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтоб не обострять отношения, мы через Украину там, кто на поезде, кто на автомобиле, кто самолете, - рассказал Лукашенко. - Сейчас (со стороны Украины, - ред.) закрыли небо. И я Путину сказал: я прошу тебя, ты подумай — как нам попасть в Крым...

По словам Лукашенко, он уже дал поручение проработать вопрос об открытии авиарейсов в Крым.

Одна из белорусских журналисток переспросила президента:

- Вы сказали, что Беларусь будет летать в Крым. Это все-таки политическое решение. Я уверена, что многие белорусы с радостью его воспримут. Но вы всегда говорили, что в отношениях с Россией наш фундамент - это экономика. А сейчас?

- Наиважнейший вопрос! - будто только и ждал этого Лукашенко. - Будет экономика, и Крым, и полеты, все вопросы решим! Вы заметьте, я сказал, что мы проработаем этот вопрос... Я помню — задал вопрос еще Порошенко, а как мне теперь в Крым попасть? Не вопрос! Я тебя прошу, только через Украину. Сегодня я хотел бы спросить Зеленского — как быть? Только через Россию? Мне придется Путина попросить, чтоб он меня отвез в Крым? Может, на той шхуне, на которой мы переговоры вели? Поэтому я здесь абсолютно свободен и не переживаю. Это они (Украина, - ред.) устроили эту канитель, эту комбинацию. Поэтому с меня взятки гладки. Как и со всех белорусов

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