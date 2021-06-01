Дело Мавроди живет: в черный список российских «финансовых пирамид» вошли 1800 организаций

В «черный список» вошли порядка 1800 организаций, по которым ЦБ собрал доказательную базу и сделал выводы, что они занимаются мошенническими или теневыми операциями. Фото: Shutterstock

Сегодня, 1 июня, Центробанк презентовал базу данных нелегальных финансовых организаций страны. В «черный список» вошли порядка 1800 организаций, по которым ЦБ собрал доказательную базу и сделал выводы, что они занимаются мошенническими или теневыми операциями.

В перечень финансовые организации могут быть включены по трем основаниям:

- Признаки финансовой пирамиды;

- Признаки нелегального кредитора;

- Признаки нелегального участника рынка ценных бумаг (в т.ч. нелегальные форекс-дилеры).

При этом в Центробанке допускают возможность того, что какие-то организации впоследствии могут быть исключены из этого списка, если подадут жалобу и прекратят вести противоправную деятельность. Также они могут обратиться в суд и попытаться там отстоять свое честное имя.

- Это полезное для банков нововведение, - прокомментировал Радио «Комсомольская правда» председатель Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. – По закону об отмывании капитала банкам грозят серьезные санкции за проведение операций для сомнительных организаций. При этом не у всех банков есть возможность самостоятельно вести список этих самых сомнительных организаций. Это большие затраты. Поэтому появление черного списка ЦБ снимает с банков риски и определенные финансовые затраты. А также упрощает взаимодействие с добросовестными клиентами, которых, по моим данным, более 99%.

Ранее Центробанк заявил о разработке законопроекта, которые ускорит возвращение средств жертвам кибермошенников. Предполагается, что после обращения потерпевшего спорная сумма будет автоматически блокироваться на счете получателя, а судебная процедура будет проходить в упрощенном порядке, без участия истца и ответчика.