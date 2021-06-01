Елена Проклова объяснилась: "Существует такой порок у мужчин - безнаказанность"

67-летняя актриса спровоцировала новую волну скандала Фото: Михаил ФРОЛОВ

Появление Елены Прокловой в эфире шоу Андрея Малахова, выпуск которого был посвящен артисткам, столкнувшимся с домогательствами на работе, вызвало очередную волну негатива. 67-летняя актриса по горячим следам дала откровенное интервью в котором призвала не молчать о личной драме.

Слова Елены Прокловой о растлении произвели месяц назад эффект разорвавшейся бомбы. Актриса была 12-летним ребенком, когда ее развращал знаменитый артист. Потом у нее была связь с другим актером. Тогда артистке было 15 лет. Елена Игоревна из-за пережитого ужаса так и не смогла оправиться. Говорить правду она не боится, так как считают, что в этой ситуации страшнее те, кто "молча созерцает".

"В современном мире люди могут свободно говорить о том, что происходит. Неправильно молчать, мы все связаны. Надеюсь, мой пример может послужить кому-то помощью, тропинкой, как себя вести и что делать. Да, эта тема малоприятна, но я рада, что она поднялась. Женщина не должна себя чувствовать предметом пользования. Пришло время что-то менять в обществе", - цитирует актрису Teleprogramma.pro.

Она ничуть не сожалеет о том, что так открыто на всю страну заявила о случившемся с ней. "Дело не во мне, не я была причиной и спровоцировала ситуацию. Просто существует такой порок у мужчин, болезнь общества, вседозволенность, безнаказанность... Я своей жизни не стесняюсь и могу откровенно говорить обо всем, что у меня происходит. Тем более если это может помочь кому-то", - добавила она.

Потоки критики, которые на нее обрушились не только от обывателей, но и от коллег, ее ничуть не пугают. "Я боюсь и не люблю людей, которые молча созерцают. Опасаются общественного мнения и могут закрывать глаза на очевидную несправедливость. Считаю, что это почти преступно... Пора искоренять ханжество. С молчаливого согласия равнодушных совершаются самые страшные преступления на Земле", - поведала артистка.

Меж тем звездные коллеги Елены Игоревны продолжают высказываться в ее адрес. На этот раз не сдержалась фотограф Екатерина Рождественская. Она призналась, что не хотела делиться своим мнением. "Но волна, поднятая тогда не передаче, сейчас превратилась в цунами, которое смывает последние остатки морали, этики и правил приличия", - пояснила свое нынешнее решение Рождественская.

Она уверена, что 15-16 лет человек понимает, что он делает. "Не вякала я в свое время про Проклову, про то, как ее, бессловесную скромнягу, водили в партизанские леса, чтобы пожамкать. Хотя, 15-16 лет - вполне сознательный возраст, чтобы, уж если эти жамкания не нравятся, возмутиться, сомкнуть ноги, надеть трусы и бросить к чертовой матери профессию актрисульки - вся жизнь впереди! Но нет, продолжила камасутричать. Нравилось", - написала она в блоге.