«Нежадный мужик» и полет в Геленджик: Путин провел встречу с семьями, награжденными орденом «Родительская слава»

Владимир Путин вручил восьмерым российским семьям ордена Родительской славы. Фото: Сергей Ильин/ТАСС

В День защиты детей, 1 июня 2021, Владимир Путин вручил восьмерым российским семьям ордена Родительской славы. Мамы и папы очень постарались, чтобы заслужить награду — у них должно быть минимум семеро детей.

- Это огромный труд, заботы, ответственность. Но и ни с чем несравнимое счастье, - сказал президент, а потом предложил всем поговорить без протокола.

О воспитании детей в тундре по видеосвязи рассказал оленевод Павел Вылко из Ненецкого автономного округа.

- У меня 11, - ненец с запинкой ответил на вопрос о количестве детей у него. - Старшей уже 15 лет - она по чуму нормально помогает.

- 11 детей! В тундре! - с восхищением повторил президент. - Вы с места на место переезжаете, да?

- За сезон примерно 30 раз. С летовки до зимовки и обратно, - ответил Павел Вылко.

- В зоопарк можно уже не ходить, - заметил президент, узнав, что дети каждый день при оленях.

Отец восьмерых детей Геннадий Гавриленко из Надыма (Ямало-Ненецкий автономный округ) дал Путину необычный отчет: рассказал о 57 внуках и 65 правнуках.

- Президент сказал - а я сделал. Хотелось бы, чтобы так в нашей стране все работали, - похвалил себя многодетный отец.

- Не в одиночку! Оксана Владимировна (жена, — ред.) вас немного поддержала же, - поправил его Путин.

Геннадий рассказал, что летом собирается с семьей поехать из Надыма в Геленджик - пять тысяч километров на авто. Путин предложил выбрать самолет до Сочи, а там пообещал дать машину для поездок на месте.

- Сядете на самолет, спокойно прилетите в Сочи, а здесь мы вам организуем хороший отдых. 5 тысяч километров — далековато, - предостерег президент.

Геннадий Гавриленко предложению обрадовался, но настоял на Геленджике.

Отец 12 детей Сергей Ситин из Омской области рассказал, почему по полгода жена воспитывает детей одна.

- Занимаемся много чем - чтобы жить, приходится выживать. Сам работаю вахтой на севере, в Якутии. Приходится уезжать — все тяготы остаются на жену. Тяжело, но сегодня другой дороги для нас нет, - пожаловался Ситин.

Уточнив, что Сергей работает в Сургутнефтегазе, Путин порекомендовал главе компании не забывать о поддержке многодетных.

- Владимир Леонидович (Богданов, глава Сургутнефтегаза, — ред.) — мужик не жадный. И компания богатая. А, Владимир Леонидович? Он слышит нас, наверняка. И поможет, - предложение Путина больше походило на поручение.

У Ольги и Виталия Каньшиных из Благовещенска 9 детей. Муж — инженер, жена - уборщица. Путин вспомнил, что его мама тоже работала по ночам, чтобы днем уделять внимание сыну.

- У меня мама тоже вынуждена была заниматься самой простой работой: нянечкой в больницах, ночным сторожем, только чтобы со мной сидеть, - рассказал президент.

СПРАВКА «КП»

Каждый год Путин лично решает, каким семьям вручить орден Родительской славы. Местные власти могут предложить кандидатуры, но последнее слово все равно за президентом. Награда стала преемником советского ордена Мать-героиня.

Сам российский Орден Родительская слава сделан из серебра с позолотой. Вместе с ним родители получают 100 тысяч рублей. Оба родителя должны быть гражданами России.

Младшему ребенку в семье должно быть не менее 3 лет. А всего в семье — не менее 7 детей.

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