Сидит на коврике под дверью: Мария Максакова обивает пороги материнской квартиры

Мария Максакова вернулась в Москву в начале 2021 года Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Актриса Людмила Максакова несколько лет не общается со своей дочерью Марией Максаковой. Женщины давно живут каждый своей жизнью. Они не виделись четыре года. Людмила Васильевна не смогла простить наследнице отъезд на Украину и восприняла это, как личное предательство. Но 43-летняя оперная прима не теряет надежды увидеться с родительницей и поговорить по душам.

Мария Максакова вернулась в Москву в начале 2021 года. Певица на протяжении нескольких месяцев пытается вступить в диалог со своей 80-летней мамой Людмилой Максаковой. Вот только легендарная актриса упорно не хочет прощать дочь, которая несколько лет назад решила сменить место жительства наперекор родне.

Бывшая прима Мариинского театра, впрочем, не отчаивается. Она не устает обивать пороги родительской квартиры. И пусть пока попытки Марии попасть в дом матери не увенчались успехом, она намерена продолжать проявлять настойчивость.

В блоге Максаковой появилось несколько снимков, на которых запечатлен ее очередной провальный визит к Людмиле Васильевне. Наследница сиротливо восседает на коврике под дверью звезды театра и кино. "Мама дверь не открыла, но коврик постелила. Может, для меня?", - пожаловалась блудная дочь.

Она также сообщила, что попала в подъезд благодаря добрым людям: "Они впустили меня и я оказалась на шаг ближе".

Напомним, Мария Максакова, вернувшись в Москву, пришла на творческий вечер Людмилы Максаковой в театр Вахтангова. "Я хотела ее видеть, обнять, хотела с ней посидеть. Я считала, что, если по этому ледяному, как в замке Снежной королевы, клацнуть по этому стеклу, оно осыпется. И я смогу восстановить отношения. Что это просто поза, в которой она стоит", - делилась звезда.

Когда Максакова-старшая появилась на сцене под музыку из оперетты "Веселая вдова", Мария с букетом решительно направилась к сцене. Она с поклоном положила розы к ногам мамы. Актриса, видя свою блудную дочь, с невозмутимым видом доиграла спектакль, подняла букет и скрылась за кулисами. Потом Максакова-младшая караулила Людмилу Васильевну у служебного входа в надежде на встречу. Она несколько раз пыталась ей позвонить. Но ответом ей были лишь длинные гудки и тишина. Мария пробыла на морозе почти час, но так и не дождалась.