Как НКО продвигать свои посты социальных сетях: пишите тексты, которые вызывают реакцию, и дайте подписчику «почувствовать себя молодцом»

Лекцию провел специалист по SMM для СМИ, глава SMM Life.ru, kp.ru, региональный Network HBCD ВВС Илья Лочканов Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Любой контентный проект в соцсетях — потенциально маленькое СМИ. При помощи постов можно привлечь больше аудитории, чем даже с помощью сайта. Этим инструментом могут пользоваться некоммерческие организации, но говорить про добро нужно правильно. Обо всем этом рассказал в пресс-центре «Комсомольской правды» специалист по SMM для СМИ, глава SMM Life.ru, kp.ru, региональный Network HBCD ВВС Илья Лочканов. Воркшоп прошел в рамках программы образовательного форума «Социальные медиа — 2021» для журналистов и некоммерческого сектора. Темой стали «Нетрадиционные СМИ» — Instagram и Clubhouse.

Напомним, также уже прошли воркшопы на темы «Добрая журналистика на ФМ-волне, или Как прозвучать в радиоэфире», «Увлекательное чтение: секреты подачи материала и грамотное визуальное оформление», «Неравнодушное телевидение, или Как поддерживать интерес СМИ к НКО, что нужно делать, чтобы быть на виду». Видео доступно на сайте проекта www.социальные-медиа.москва и в его соцсетях ВКонтакте и Фейсбук.

— Я давно занимаюсь медиа в социальных сетях. Начиналось все 10 лет назад в Белгороде, я сделал свой первый паблик, через два года я открыл региональное СМИ, которое стало благодаря социальным сетям самым популярным в Белгородской области. Потом меня пригласили работать в Life, потом в «Комсомольскую правду», потом в Hearst Shkulev Digital. Я — человек, который с нуля занимался продвижением проекта Mash,-рассказал о себе Илья Лочканов.

Выбираем правильное название сообщества

Если у вас пока нет сообщества, его нужно создать, причем желательно сразу в нескольких соцсетях. Первое правило при выборе названия – чтобы было просто и понятно. Все лишние знаки, кавычки и прочее лучше всего не использовать. Чем проще ваше название, тем оно более поисковое.

— Все сообщества, в том числе в Instagram, ВКонтакте, ищутся в поисковых системах. Если вы хотите индексироваться в поисковых системах по запросу о вашей деятельности, то вы как минимум должны использовать какой-то ключ, например: благотворительный фонд – и ваше название. Как я называю свои проекты: у меня есть региональный проект «Белгород – это интересно». Все просто и понятно. Люди, которые спрашивают "Белгоро" в поисковой выдаче, в Гугле и Яндексе, вас найдут. Соответственно, и в самой социальной сети, если вас будут искать по названию, вас тоже найдут, — объясняет эксперт.

Воркшоп прошел в рамках программы образовательного форума «Социальные медиа — 2021» Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Пользователь ищет в соцсетях не конкретное название, а тему. Например, если ему нужно узнать о новостях Самары, он забьет в строку поиска слово «Самара» в Instagram.

— Можно использовать иное название сообщества, отличное от официального названия вашей организации или фонда. Ну, например, «Помощь животным». Все пытаются в названии использовать именно название организации, или фонда, или НКО и т.д. А можно просто сделать информационное медиа, допустим, «Помощь животным». И все, кто пишет «помощь животным» в поиске, будут находить вас, а там будет написано: информационный проект такого-то НКО.

Будьте лаконичны в описании сообщества

Описание сообщества в соцсетях – это ваше некое маленькое коммерческое предложение тому человеку, который первый раз зашел в ваше сообщество. Кроме одного раза, никто описание сообщества не читает. Поэтому чем оно короче и лаконичнее, тем больше вероятность, что его прочитают.

В описании сообщества мы пишем, о ком оно, о чем, в каком виде, как часто, для кого. По сути, надо коротко объяснить, почему на вас стоит подписаться.

— Многие компании, организации пишут о себе просто книгу, всю философию бренда, биографию организации с момента создания. Вот у меня, допустим, есть социальный проект «Честный список», там люди рассказывают о каких-то проблемах или кого-то хвалят. «Главное сообщество потребителей Белгородской области, полезные советы, отзывы, подпишись и получай полезную информацию». Коротко и ясно. Соответственно, все сразу понимают, о чем речь.

Лаконичная подача позволит лучше конвертировать тех людей, которые пришли в ваше сообщество, в подписчиков. Вы им сразу объясняете, для чего им нужно подписаться. Говорите, кто вы такой и чем интересны.

— Только будьте максимально честными, не надо обманывать Если у вас нет интересной информации, так и напишите: у нас скучно и уныло, если вам слишком весело – добро пожаловать,— говорит Илья Лочканов.

Удержать внимание можно только при помощи контента

Чтобы стать успешным в социальной сети, надо думать, как социальная сеть, советует эксперт. Сегодня все социальные сети борются не за количество аудитории, а за время, проведенное в этой социальной сети. Если в социальной сети люди проводят много времени, то она успешна.

— Сегодня социальная сеть номер один по времени, проведенном в ней, это TikTok, на втором месте идет Instagram, потом идет ВКонтакте, Одноклассники и Facebook, — продолжает Илья.

Нужно делать контент, который удерживает внимание. Поэтому видео в социальной сети так успешно и имеет больший охват. Чтобы посмотреть минутный ролик видео, нужна минута, а чтобы посмотреть фотографию, нужно две секунды.

Можно публиковать один и тот же контент во всех социальных сетях. Просто есть некие особенности аудиторные с точки зрения восприятия, условные предпочтения для каждой социальной сети: пост с политическим уклоном зайдет в Facebook или Твиттере, юмор востребован во ВКонтакте, визуально красивый материал, видеоролики понравятся пользователям Instagram.

— Но это не значит, что надо их как-то оптимизировать под какие-то социальные сети. Вы просто выпускаете одно и то же, но то, что подходит конкретно под эту соцсеть, зайдет здесь, что-то зайдет здесь, — объясняет Илья Лочканов.

Темой лекции стали «Нетрадиционные СМИ» — Instagram и Clubhouse. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Не спешите банить всех подряд

Работа с соцсетями – это работа с обратной связью. Нужно научиться собирать отзывы, читать комментарии и отвечать на них. При этом надо быть готовым, что не все вас будут хвалить.

— Научитесь отличать эмоции от конкретных комментариев по делу. Потому что иногда люди будут писать вам какие-то странные вещи, но вы должны понимать, что просто у человека тяжелый день, он устал, и тут еще ваш паблик, ваша новость. Не всегда комментарии людей отражают их личность, просто у человека такое настроение сегодня, — объясняет Илья.

Даже если человек ругается в комментариях, дайте ему время – не спешите его отправлять в бан. ВКонтакте, например, вместо блокировки человека навечно в вашем сообществе, ставьте ему бан на год.

— Когда вы блокируете пользователя навечно, вы удаляете его из списка, и у вас минус один подписчик. А когда вы даете бан на год, он остается вашим подписчиком, просто не может комментировать, — советует эксперт.

Вовлечение лучше лайка

Индикатор хорошего контента – вовлечение. Что такое вовлечение? Это основной параметр деятельности социальных сетей. Любая реакция на контент – лайк, репост, комментарий, отправить в ЛС, касание вашего поста, задержка по времени – все это учитывается.

Многие считают, что соцсеть реагирует только на лайки, но это не так.

— Если даже просто пользователь задержался на вашем тексте, на вашем контенте или нажал, допустим, «показать полностью», это уже реакция. Вы ее не видите, но социальная сеть распознает этот фактор и учитывает для ротации контента.

Социальная сеть научилась распознавать реакцию на контент по этим касаниям, по контактам. Не все, что люди читают, они лайкают.

— Многие люди трепетные, если контент морально тяжелый, они не будут его лайкать, потому что думают, что лайк – это поддержать пост, этот пост нравится. А тема грустная. В этих случаях надо смотреть на охваты. Я сейчас говорю только про Instagram, — объясняет Илья Лочканов.

Вовлечение – главный параметр эффективности контента в социальных сетях. Исходя из этого и нужно подходить к своей работе — представить общение с подписчиками в формате чата в мессенджере.

— Только вы общаетесь постами, а люди – комментариями и лайками. Вы можете создавать месседж, задавать вопросы, писать на своих обложках вопросы. Либо писать тексты, чтобы они вызывали реакцию. Не декламация, а диалог всегда.

Пишите провокационно

Сделать контент вовлекающим можно, если писать «провокационные посты». Не в негативном ключе, а так, чтобы было нельзя не ответить.

— Я взываю к эмоциям. Допустим, использую слова «мимо этого нельзя пройти», «это не оставит никого равнодушным». Это же провокационная подача. Читающий не должен остаться равнодушным. Задавать вопросы, публиковать полезный контент, которым хочется поделиться. Публиковать визуально красивый контент, хайповый контент. Степень каждый определяет для себя, — советует Илья Лочканов.

Если ваш контент не вовлекает, его надо переработать, изменить подход. Нужно учесть пожелания людей. Читайте, что они пишут, используйте их инфоповоды для своих постов.

— Можно сделать рубрику «Нам пишут читатели». Выкладывать скриншоты вопросов, которые задают. И делать подборки. В тексте постов сразу отвечать. И люди будут видеть, что общение с вами имеет смысл.

Дать аудитории «побыть молодцом»

Люди используют соцсети для развлечений, для получения эмоций. Когда мы говорим про социально важные темы, людьми тоже двигают эмоции.

— Пользователям соцсетей важно почувствовать себя молодцом – это внутренняя идея, которая сформировалась за последние несколько лет. Мы все хотим потреблять социальные сети с пользой. Никто не хочет признаваться, что он там просто прокрастинирует. Мы стараемся отбирать аккаунты, на которые подписываемся, стараемся читать то, что приносит пользу. Если вы создаете у аудитории ощущение, что они не зря подписаны на вас, это очень благотворно сказывается на развитии ваших отношений с аудиторией.

Поддержать это ощущение в подписчиках можно постами вроде: если бы не вы, мы бы не смогли провести это мероприятие. Если бы не ваша поддержка и внимание… Человек читает и понимает, что не зря подписался.

— Мы должны давать аудитории ощущение, что даже ничего не делая, она делает что-то полезное. Потом такой человек, который награжден этим ощущением небольшого тщеславия, все равно принесет пользу, рассказав о нашем фонде, распространив информацию, поставив репост в сториз. Мы создаем у него ощущение, что даже простыми реакциями в социальных сетях он приносит пользу, — объясняет эксперт.

Слушатели воркшопа Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Хайп прошел, возможности Clubhouse остались

Clubhouse — это аудиальная социальная сеть, где люди общаются непосредственно голосом. Пользоваться ею сегодня можно через приложение и в айфоне, и на андроиде. Можно создать комнату, скинуть ссылку всем друзьям, знакомым либо потенциальным участникам вашего мероприятия. Они зайдут и смогут послушать выступление спикера.

— Это очень удобно, практично, это проще, чем Zoom, наверное, если бы Clubhouse у всех также стоял. Zoom за прошлый год поставили себе все, а Clubhouse еще не все. Но, в любом случае, площадкой стоит озадачиться, она совершенно несложная. Единственное, пару месяцев назад там были постоянно какие-то информационные интересные комнаты, известные личности, собирали людей, можно было послушать выступления всех, от Олега Тинькова до генерального директора Яндекса. На этом был весь хайп. Сейчас он прошел.

В феврале, например, на волне ажиотажа, даже в 12 дня в будний день в Clubhouse была сотня комнат.

— Сейчас у меня, человека, который подписан на большинство известных спикеров, русскоязычная всего одна. Если вам потребуется собрать какое-то удобное, быстрое аудиальное мероприятие, без видео, Clubhouse – отличная площадка.

Проект «Социальные медиа — 2021» реализуется в рамках гранта мэра Москвы, полученного АНО «Ноосфера», партнер – «Комсомольская правда». Цель воркшопа – повышение компетенций в сфере PR и радиожурналистики.