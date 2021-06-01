Владимир Путин лично выступит на ПМЭФ

Традиционно выступление на форуме посвящено социально-экономической тематике, вопросам социально-экономического развития страны, инвестиционной привлекательности Фото: предоставлено организаторами

Президент России Владимир Путин очно примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Оно пройдет 4 июня. Приглашенные иностранные лидеры - эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастьян Курц будут участвовать в заседании в режиме видео-конференц-связи.

Известно, что речь президента будет посвящена социально-экономическому развитию. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

- Тема определяется форумом. Традиционно выступление на форуме посвящено социально-экономической тематике, вопросам социально-экономического развития страны, инвестиционной привлекательности и так далее, - сказал Песков.

В своем приветствии участникам ПМЭФ-2021 Владимир Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в более тесной экономической и научно-технической кооперации с партнерами. И мы готовы делиться накопленным опытом в разных областях: от здравоохранения и цифровизации до экологической повестки.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 5 июня. Оператор форума - фонд "Росконгресс".