Почему паникует Зеленский: «Северный поток-2» - флеш-рояль в руках России

Понятно, что Зеленский хотел и разжалобить и пристыдить Германию и Евросоюз за то, что отбирают у Украины любимую игрушку — инструмент давления на Москву. Фото: REUTERS

До президента Украины Владимира Зеленского начало доходить, что борьба Киева с российско-германским газопроводом «Северный поток-2» практически проиграна. О чем он и сказал с горечью в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

- Если Россия достроит "Северный поток-2", она точно нас отключит. Это ставит крест на транзите газа через территорию Украины, - не стал скрывать эмоций Зеленский. - Если Россия завершат техническую сторону "Северного потока-2" в этом году, он заработает через 2-3 года. И мы знаем, что будет. Все это делается, чтобы следующего контракта у Украины не было. Россия использует этот проект, чтобы выгодно решить вопрос Крыма и Донбасса. А "Северный поток-2" — это козырная ставка. Реально у них (у России, - ред.) на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа."

Понятно, что Зеленский хотел и разжалобить и пристыдить Германию и Евросоюз за то, что отбирают у Украины любимую игрушку — инструмент давления на Москву. И источник гарантированного дохода в бюджет Украины. Ведь Россия вынуждена платить за транзит газа в Европу по украинской трубе втридорога. И это дает Киеву 2-3 миллиарда долларов в год — около 5% бюджета страны. Для сравнения, столько же Украина тратит на свою раздутую армию.

И вдруг этих денег не будет?

Да и заработка на реверсе, о чем не сказал немцам Зеленский, украинская верхушка лишится? Ведь сейчас Киев делает вид, что качает газ из Европы (хотя на самом деле берет российский — из своей трубы) с наценкой за реверс из ЕС. И эту наценку распиливают нужные люди.

Понятно, что «Северный поток-2» для Украины — кошмарный сон. А для России — экономия на транзите.

И все же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поспешил сгладить волну, поднятую Зеленским.

- Россия и Украина имеют договор о транзите газа в Европу, этот договор останется в силе на весь период его действия. Но даже после завершения срока этого договора украинский транзит может быть востребован, - заявил Песков. Но при этом отметил: - Вместе с тем Путин каждый раз подчеркивает, что это вопрос коммерческий."

Что это означает? Если Киев будет задирать цену за транзит газа по своей трубе выше рынка (что он сейчас и делает), тогда Россия просто пустит весь свой газ в обход Украины. С «Северным потоком-2» это не будет проблемой.

Украина просто больше не сможет диктовать России свои условия. Вот и все.

И Европа этот расклад тоже прекрасно понимает. Чем дешевле будет транзит, тем дешевле станет российский газ в странах ЕС.

И тем сложнее будет с ним конкурировать сжиженному газу из США. Плюс выпадающие доходы Украины компенсировать как-то придется тоже США. И американцы весь этот расклад тоже отлично понимают. Потому и сопротивлялись «Северному потоку-2», вводили против него санкции до последнего.

Кстати, судно-трубоукладчик «Фортуна» работает со скоростью 1 километр в день. И ему осталось уложить в первой нитке «Северного потока-2» менее 5 километров. До конца этой недели работа будет завершена. Ну, или, если помешает погода, шторм на Балтике и прочие катаклизмы, к Дню России.

В конце декабря 2019 года Украина, РФ и ЕС подписали новый транзитный газовый контракт на 5 лет с возможностью продления до 2034 года. Документ оговаривает, что минимальная гарантированная прокачка газа составит 65 млрд куб. м в первый год и по 40 млрд куб. м в следующие четыре года. Договоренность о транзите предполагает принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше.

Пресс-секретарь президента также отметил, что Россия приветствует намерение Соединенных Штатов отказаться от санкций против "Северного потока - 2".

"Президенту Путину известно об этих заявлениях из Вашингтона, и российская сторона эти заявления приветствует", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о реакции главы государства на сообщения о том, что США отказались от введения санкций против "Северного потока - 2".

"Северный поток - 2" включает две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год, которые прокладываются от побережья России через Балтийское море до Германии. Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Трубопровод проходит в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

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