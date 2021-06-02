За 74 миллиона не спою, за 40 тысяч не сыграю: какие гонорары отечественные звезды считают унизительными

Сергей Шнуров. Фото: Первый канал

Конечно, из-за коронавируса представители творческих профессий пострадали: и съемок, и спектаклей, и корпоративных выступлений стало меньше. Продюсер Иосиф Пригожин даже заявил о том, что государству пора помогать артистам. Чтобы понять, что такое бедность в понимании знаменитостей, «КП» изучила высказывания музыкантов, актеров и даже спортивных комментаторов по поводу собственных доходов.

Сергей Шнуров

Лидер группировки «Ленинград» давно не брал в руки «шашек». Его устраивает работа на посту руководителя телеканала RTVi, съемки в шоу «Голос» и ведение личного бизнеса. Поэтому на рок-сцену Сергей не сильно стремится.

- Может ли снова собраться «Ленинград»? Я не думаю, - ответил Шнуров в одном из интервью. - Вот сейчас мне предложили за концерт «Ленинграда» в августе 1 миллион долларов (около 74 млн рублей). Я считаю, что это не та сумма, за которую я буду выходить на сцену.

Звезды стендапа

Нурлан Сабуров. Фото: ТНТ

Новые герои юмора - это даже не резиденты Comedy Club, а комики, выступающие в жанре «стендап». Они зарабатывают в идущем на канале ТНТ шоу Stand Up, дают концерты и получают доход от рекламы в YouTube и Инстаграме.

Так, Руслан Белый берет за выступление от 500 тысяч рублей. Иван Абрамов говорит, что максимальная сумма, которую заработал как ведущий мероприятия - 1 млн 200 тысяч рублей. Скромный Евгений Чебатков берет за выступление от 150 тысяч рублей, однако он довольно востребован, поэтому в месяц получает около миллиона, как сам признавался Юрию Дудю. Алексей Щербаков уверяет: «Я получаю за условный концерт в Нижневартовске 350 тысяч рублей».

Согласно данным Forbes, самый востребованный стендапер Нурлан Сабуров (на фото) вместе с партнерами по YouTube-каналу LABELCOM заработал за год около $3,55 миллиона (примерно 263 млн рублей).

Валерий Гаркалин

Валерий Гаркалин. Фото: Кадр из фильма

Звезде комедий «Ширли-Мырли» и «Ландыш серебристый» из-за отсутствия предложений пришлось устроиться преподавателем актерского мастерства в РАТИ. Также он иногда работает в антрепризных спектаклях.

- Сейчас сложно понять, где мерило того, что есть богатство, а что - нищета, - объяснил актер в интервью коллеге Вячеславу Манучарову. - Мне кажется, что я приближен к нищете. Вот-вот туда скачусь. Но сказать, что я совсем без денег, не могу. Какие-то деньги мне приходят - за работу в спектаклях, в кино. Не могу сказать, что это делает меня счастливым. Суммы, которые мне предлагают, не соответствуют моим представлениям о том, как может оплачиваться мой труд. За спектакль в лучшем случае платят 80 тысяч рублей, в худшем - 50. За 40 тысяч рублей я уже не езжу играть.

Георгий Черданцев

Кто-то скажет, что Черданцев гребет деньги лопатой (или веслом), но сам Георгий так не считает. Фото: instagram.com/p/CPBTdiSLk05

Популярному спортивному комментатору работа на канале «Матч ТВ» позволяет содержать семью. «Только этого мало», как писал Арсений Тарковский.

- Я могу зарабатывать и больше 600 - 800 тысяч рублей в месяц, - рассказал Черданцев. - Могу и меньше. Это зависит от количества эфиров и от того, насколько хорошо продается реклама в моей программе. Комментаторская ставка к этому не имеет отношения. Огрубляя, 1 миллион рублей в месяц может уходить, и никакой заначки нет. Я - единственный снабженец в семье. Чем больше зарабатываешь, тем больше тратишь. Если я могу себе позволить полететь куда-то бизнес-классом, полечу бизнес-классом, не буду откладывать. Более того, я считаю, что зарабатываю до смешного мало по сравнению с европейскими коллегами, которые за подобный контракт в Италии, к примеру, получают полмиллиона евро (44,7 млн рублей).

Александра Бортич

Александра Бортич. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Звезда сериалов «Полицейский с Рублевки» и «Шакал» получила дополнительную порцию славы, когда в своей программе «Бесогон» Никита Михалков, комментируя оппозиционные высказывания девушки, озвучил ее ставку за один съемочный день - 200 тысяч рублей. Для некоторых граждан РФ это годовой заработок, но сама Саша себя высокооплачиваемой артисткой не считает.

- В какой-то момент я подустала слышать, что я - очень дорогая и занятая, - говорила актриса в интервью Юрию Дудю. - Нет, присылайте мне предложения! Сколько стоит мой съемочный день? Всегда по-разному. Если брать отметку в 300 тысяч рублей, то не больше. Я не там еще (не в первой категории артистов)...

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