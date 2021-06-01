ОКР провел Форум юных олимпийцев в новом формате

Станислав Поздняков

1 июня в Москве состоялся Международный форум юных олимпийцев. Во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой собрались более 200 спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет, представляющие различные регионы России, а также НОК Азербайджана, Кыргызстана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Из-за действующих ограничений в столицу России не смогли приехать молодые атлеты из стран Европы. Специально для них была подготовлена онлайн-студия, а в гости к ведущим заглянули руководители ОКР, международные эксперты и российские олимпийцы. Прямая трансляция велась на официальном сайте ОКР.

Перед началом официальной части мероприятия, организатором которого выступил Олимпийский комитет России при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, Олимпийской солидарности МОК, гости и участники Форума смогли проверить свои знания в антидопинговой викторине «Аутрич» и пообщаться с российскими олимпийцами: Ладой Задонской и Екатериной Лобышевой (конькобежный спорт), Джонатаном Гурейро (фигурное катание), Николаем Кругловым (биатлон), Геленой Топилиной и Ольгой Васюковой (синхронное плавание), Марией Пасекой (спортивная гимнастика), Русланом Захаровым (шорт-трек), Андреем Гречиным (плавание), Еленой Годиной (волейбол), Марией Захарчук (прыжки на батуте) и Дианой Климовой (велоспорт на треке).

Огромный интерес у юных олимпийцев вызвало выступление трехкратных чемпионов мира по брейкингу - команды «Предаторс». Напомним, что этот молодой вид спорта будет дебютировать на Играх-2024 в Париже, а Россия уже имеет своего чемпиона Сергея Чернышева, завоевавшего «золото» юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе.

Открыл форум юных олимпийцев Президент ОКР Станислав Поздняков. Участие церемонии приняли вице-президент ОКР, глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов, ректор РГУФКСМиТ Тамара Михайлова, врио директора Департамента государственного регулирования в сфере спорта Минспорта РФ Людмила Сараева.

- Сегодня нашему Форуму исполнилось три года, - сказал Станислав Поздняков. – Наше мероприятие – уникальная международная площадка для подрастающего поколения, для тех, на кого мы будем смотреть на Олимпийских играх-2024 в Париже, Играх-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо, Играх-2028 В Лос-Анджелесе. Искренне надеюсь, что полученные сегодня знания помогут вам стать достойными и честными людьми. Приятно, что спустя два непростых года к нам смогли приехать друзья из других стран. Пообщайтесь, узнайте друг друга и сделайте этот мир лучше.

По видеосвязи к гостям обратились Глава МОК Томас Бах и исполняющий обязанности президента Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Нильс Нигаард.

- От имени 50 национальных олимпийских комитетов Европы приветствую вас на этом важном Форуме, - заявил Нигаард. - Хочу поблагодарить Олимпийский комитет России за эту прекрасную инициативу. Крайне важным событием для ЕОК являются Европейские юношеские Олимпийские фестивали (ЕЮОФ), которые проводятся раз в два года летом и зимой. Ближайший зимний ЕЮОФ состоится в финском Вуокатти в декабре и марте, а летний – в 2022 году в словацкой Банска-Бистрице. После пандемии коронавируса важно возобновить проведение Фестивалей, в рамках которых мы реализуем много образовательных мероприятий, схожих по тематике с Форумом юных олимпийцев.

После завершения первого образовательного блока юные олимпийцы, в составе нескольких команд отправились в путешествие по спортивным и интерактивным площадкам.

Особого внимания заслуживает студия, из которой велась прямая трансляция для представителей НОК Европы. А первыми гостями эфира стали Станислав Поздняков и член Комиссии спортсменов ОКР, фигурист Джонатан Гурейро. Они поделились со зрителями своей спортивной историей и рассказали о деятельности Комиссии.

Завершающим аккордом официальной части мероприятия стала интеллектуальная игра на тему пройденного в рамках Форума материала. Десятке лучших были вручены специальные призы от организаторов.