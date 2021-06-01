«Дорогие ребята и родители! От всей души поздравляю вас с Международным днём защиты детей! – обратился к юным гражданам страны главный государственный инспектор безопасности дорожного движения России Михаил Черников. - Долгожданные летние каникулы подарили каждому юному участнику дорожного движения больше свободного времени. Беззаботная пора для детей – возросшая ответственность для их родителей, обязанных обеспечить их безопасность, в том числе при участии в дорожном движении в любом из статусов - пешехода, пассажира или велосипедиста».

Не меньшее волнение за безопасность ребят на дорогах испытывают и сотрудники Госавтоинспекции: не только в силу их профессиональных задач, но и потому, что почти каждый из них также является родителем. Именно поэтому взрослым людям так важно напоминать детям о правилах дорожной безопасности, учить их быть внимательными и осторожными на улицах, переходить дорогу по правилам, с соблюдением всех норм и требований безопасности.

«Будьте максимально бдительны, находясь за рулем автомобиля. Если с вами в машине находится маленький пассажир, не забудьте проверить, надежно ли закреплено детское удерживающее устройство и правильно ли пристегнут ребенок», - отметил руководитель российской Госавтоинспекции.

Кроме того, в зоне ответственности водителей – правильный выбор скоростного режима. Речь идет не только о соблюдении ограничений скорости, но и о ее соответствии дорожным условиям. Убережет маленьких пассажиров от беды и отказ от опасных маневров.

«Дорогие родители, учитывайте, что ваша дисциплинированность в соблюдении правил дорожного движения – едва ли не единственный способ научить детей осторожности и вниманию на дорогах. При этом нарушения, которые вы позволяете себе на глазах у сына или дочери, ища оправдания в спешке или цейтноте, способны стать причиной неправильного поведения ребенка на дороге», - резюмировал Михаил Черников.

Глава Госавтоинспекции советует родителям объяснить ребенку значимость использования пешеходами световозвращающих элементов в темное время суток. Обязательно рассказать несовершеннолетним о правилах катания на велосипеде, разъяснить, какие места разрешено использовать для передвижения. Напомнить об использовании велошлема и других средств защиты, которые позволят смягчить удар при возможном столкновении или падении.

Многие из детей, несмотря на сохранившиеся в некоторых регионах ограничения, проведут эти летние каникулы в школьных лагерях. Родителям необходимо оказать посильную помощь педагогам, продумав с ребенком маршрут от дома до лагеря и обратно. При удобном случае напоминайте ему проложенный путь, анализируя опасности, вместе систематизируйте информацию, которой ребенок сможет воспользоваться во время самостоятельного передвижения.