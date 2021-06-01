Россия одержала победу в последней игре группового этапа ЧМ-2021. Фото: REUTERS

Сборная России отлично завершила свои выступления на групповом этапе чемпионата мира по хоккею. Команда Валерия Брагина уверенно победила Беларусь со счетом 6:0 в седьмой игре чемпионата. У нас - шесть победы в семи встречах и с первого места россияне выходят в плей-офф турнира. И в четвертьфинале у нас ждет очень мощный соперник.

Сборная России выстояла под атаками белорусов. Фото: REUTERS

Матч против белорусской команды сборная России начала на максимальных скоростях. Уже к 10-й минуте на табло горели 4:0 в пользу команды Брагина.

К этому времени у нас успели отличиться Нестеров (1 минута), Галимов (4-я), Шалунов (9-я) и Григоренко (10-я). Белорусам пришлось даже прямо в начале поединка менять вратаря. Но в итоге и сменщик тоже не ушел "сухим" с этого поединка. На 16-й минуте Никита Нестеров забросил свою вторую шайбу в этом поединке, сделав счет 5:0. Который сохранился до конца первого периода на табло.

В атаке сборная России после первого периода стала чуть скромнее. Фото: REUTERS

И после этого довольно долго никак не менялось положение дел в матче. Россияне сбавили обороты в атаке, встреча перешла, фактически, в тренировочный режим. Второй период - те же 5:0 в пользу сборной России на табло. И лишь на 52-й минуте наш молодой хоккеист Дмитрий Воронков забросил шестую шайбу в поединке, установив окончательный счет.

Сборная России после этой победы набрала 17 очков по итогам группового этапа и заняла первое место в первой стадии соревнований. Место в четвертьфинале уже было точно нашим. Однако же - российская команда ждала, кто же будет соперником по четвертьфиналу турнира.

Наш хоккеист Дмитрий Воронков не теряется даже в окружении двух соперников. Фото: REUTERS

Все должно было решиться в матче Германия - Латвия. Если бы основное время поединка завершилось вничью, то с турнира вылетала бы Канада. Но немцы все-таки в основное время смогли справиться с хозяевами чемпионата мира и одержали победу со счетом 2:1.

И теперь соперник сборной России в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею 2021 года - это команда Канады. Встреча пройдет послезавтра, 3 июня 2021 года. Точное время начала четвертьфинального матча Россия - Канада на ЧМ-2021 станет известно чуть позже.

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