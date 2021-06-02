Артефакты холодной войны: Голуби-шпионы, тайники в человеческом теле и секс-куклы

Не только агента 007 снабжали уникальными гаджетами. Фото: Кадр из фильма

Как гласит пословица, голь на выдумки хитра. Но уж точно не хитрее инженеров спецслужб, которым иногда приходится буквально из штанов выпрыгивать, чтобы обвести врагов вокруг пальца. И если в наше время первую скрипку тут играют хакеры и прочие компьютерные гении, то во времена холодной войны приходилось работать не только мозгами, но и руками, чтобы сконструировать пистолет в виде губной помады или зонтик с острым наконечником, смазанным ядом.

Устройство с душком

Помните историю со «шпионским камнем», который британские разведчики использовали для связи со своими агентами в Москве? Почти такой же трюк, только не с камнем, а с кучкой тигриных экскрементов провернули и церэушники, разрабатывая свои операции в Азии. Правда, целью тут была не передача информации, а слежка за противником во время вьетнамской войны.

Идея была - замаскировать подслушивающее устройство, расположенное в джунглях, под тигриные какашки. Это устройство должно было анализировать вибрацию земли в радиусе 300 метров так, чтобы определять, когда рядом с аппаратом идут вьетконговцы, передавая соответствующие сигналы американским бойцам. Устройство работало от двух батареек и представляло собой неаппетитного вида объект диаметром 2 и длинной 10 сантиметров. С учетом неблаговидной маскировки американцы считали, что проверка их противником маловероятна. Официальных данных об успешности операции нет, но ветераны утверждают, что задумка работала исправно. На самом же сайте ЦРУ в конце описания этого девайса гордо отмечено: «И сегодня мы продолжаем разрабатывать творческие системы по сбору информации для обеспечения безопасности США».

Вообще же американцы были одержимы изготовлением тайников и прочих приспособлений не особо приглядного вида. Примером такой работы оказалась мертвая крыса, в которую набивали деньги, драгоценности, фотоаппараты и важные сведения. Для изготовления тайника использовали лабораторную крысу. Тушку пропитывали специальным составом, чтобы она не разлагалась. На фоне набивших оскомину тайников-камней подобное ноу-хау выглядит модным и необычным, но вот что делать, если бы тельцем бедного животного решили полакомиться другие зверушки?

Укромное место

Камера под размер пачки сигарет. Фото: cia.gov

Но иногда нужно отправить в самое пекло человека. И уж когда дело доходит до заброски агента в тыл врага, он должен быть готов ко всему, в том числе и к тому, что будет захвачен в плен.

На этот случай умники из ЦРУ разработали… искусственную мошонку. Реалистичная накладка на потаенную часть мужского тела призвана спрятать миниатюрную радиостанцию. Предполагается, что ее не должны были найти даже при самом тщательном обыске. А потом уже, оставшись в одиночестве, агент смог бы подать сигнал своим.

Еще один девайс должен был помочь шпионам успешно бежать из застенков КГБ. Это набор из миниатюрных инструментов: напильник, сверло, шило, кусачки и многое другое. И это как раз тот случай, когда размер имеет значение, ведь хранить капсулу с инструментами предполагалось в таком месте, где враг и не подумает - ну или побрезгует искать - в заднем проходе.

Достоверной информации, довелось ли хоть кому-то из американских агентов на деле испытать эти девайсы, нет.

Иногда вместо отдельной части тела ЦРУ полностью меняло внешность агента, например, надевая на лицо маску, превращавшую молодого шпиона в дряхлого старика. И здесь на помощь часто приходил Голливуд с его опытными гримерами. Одним из «хитов» подобной маскировки стала маска из латекса, которую можно было за несколько секунд накинуть на голову, даже не имея перед собой зеркала. С ее помощью можно было создать любой образ: араб, негр, белый, лысый, волосатый, старый, молодой.

Были даже технологии, чтобы создать иллюзию человека в машине в то время, как там никого не было, что было особенно полезно, когда шпиону надо было выпрыгнуть из автомобиля незаметно от преследователей. В этом случае водитель нажимал кнопку, и вместо убывшего пассажира надувалась кукла, силуэтом похожая на живого человека. Поговаривают, что первые экземпляры подобного «чертика из табакерки» закупались в секс-шопах.

Друг человека на службе шпионов

Иногда на войне приходится искать союзников, пусть даже самых необычных. Разведчики давно обратили внимание на животных. Тем более тех и спрашивать не надо, хотят ли они воевать.

Американцы рассудили, что против Советского Союза можно использовать голубей. Для них разработали миниатюрные фотокамеры, с помощью которых они должны были снимать, что там Советы за железным занавесом понастроили. К сожалению, в рассекреченной части архивов ЦРУ нет данных о том, насколько ценными были полученные пленки. Да и удалось ли вообще хоть что-то таким образом снять.

Такие «шпионы» летали над СССР (фото из музея ЦРУ).

Но эксперименты над братьями нашими меньшими американцы не оставили. Они смекнули, что надеяться на переменчивый характер животных нечего. И создали - в конце 1990-х, когда холодная война формально уже была окончена, - Чарли. Выглядел он как обычный речной сом, а на самом деле был механической куклой. Движениями Чарли руководил специально обученный человек с пультом дистанционного управления. Правда, действовал он всего на 400 метров. Задачей Чарли был сбор образцов воды рядом с объектами, где могло производиться атомное или химическое оружие.

За движения хвоста Чарли отвечал отдельный мотор. Фото: cia.gov

Еще в 70-х церэушники создали механическую стрекозу, которая должна была стать уникальным подслушивающим устройством. «Летающий микрофон» весил всего один грамм, так что его сносило буквально любым порывом ветра. В штиль же стрекоза могла преодолеть в лучшем случае 200 метров, да и то, если с земли сообразят, как ею управлять. Нужно было разобраться в сложной схеме из двух лазеров, один из которых контролировал параметры полета «насекомого», а второй задавал направление.