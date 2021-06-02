Вопрос дня: А ваше детство когда закончилось? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Светлана ЖУРОВА, депутат Госдумы:

- В 16 лет - когда я стала членом сборной СССР. Я была самой маленькой, но меня назначили комсоргом в сборной. Это тот возраст, когда ты должен определяться в жизни. Если это время потеряешь, «заигравшись в беззаботное детство», то и судьба пойдет по-другому.

Юрий ЭНТИН, поэт-песенник:

- Детство закончилось 22 июня 1941 года. В 6 лет уехали с мамой в эвакуацию в Оренбург, а папу призвали на фронт. В Оренбурге попали в татарскую семью. Я выучил татарский язык, надевал наушники от радиоприемника и вещал голосом Левитана. Неподалеку жмых сушился для коров, мы его ели. Книг перечитал больше, чем за всю оставшуюся жизнь. Позже в благодарность Оренбургу написал гимн города.

Сергей ШУБЕНКОВ, чемпион мира по легкой атлетике:

- Когда мне в 30 лет сказали, что в стране до 35 лет «продлена молодость» (закон о молодежи Дума приняла в декабре 2020 года. - Ред.) и у меня еще есть запас, я был рад. До сих пор люблю игрушки, только они стали большими и дорогими. Если человек сохраняет частичку (но только частичку) ребенка в себе, это хорошо.

Иосиф РАЙХЕЛЬГАУЗ, худрук театра «Школа современной пьесы»:

- Мое детство закончилось лет в 14 в родной Одессе - я пошел электросварщиком на автобазу № 4. В моей книжке трудовой эта запись первая. В то же время в одесской молодежке вышел мой первый рассказ. В 14 лет я понял, что умею сваривать детали огромных машин и умею интересно складывать слова - так я стал взрослым.

Сергей ЖУКОВ, солист группы «Руки Вверх!», бизнесмен:

- Детство уходит, как только покидаешь родной дом и понимаешь, что мамка вкусного борща уже не приготовит. Я в 14 лет пел в димитровградской группе «Вася», но жил-то я тогда дома, так что детство кончилось в 17 лет, когда уехал учиться в Самару.

Владимир ПЕРМЯКОВ, актер театра, кино и рекламы:

- У меня детство лет до 50 было. А если серьезно, оно длится до 16 лет. Я в 16 трудился рабочим сцены в Канске, а потом на лесопилке. А в деревенском детстве с отцом лодку смолили, работали на сенокосе и картошке...