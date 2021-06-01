День России подарит длинные выходные

отдыхать мы будем три дня подряд Фото: Мария ЛЕНЦ

12 июня страна будет отмечать День России. В этом году государственный праздник приходится на субботу, поэтому выходной перенесен на следующий понедельник. Таким образом, отдыхать мы будем три дня подряд - с 12 по 14 июня. После этого нас ждет четырехдневная рабочая неделя (с 15-го по 18-е число).

Кстати, по Трудовому кодексу работа перед праздничным выходным днем должна заканчиваться на час раньше обычного. Поэтому пятница, 11 июня, считается сокращенным рабочим днем.