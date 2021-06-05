Как погиб сын Сталина

Яков Джугашвили. Фото: Scherl/GLOBAL LOOK PRESS

Плен

В мае 1941 года, за месяц до вторжения Германии в СССР, старший лейтенант Яков Джугашвили был назначен командиром артиллерийской батареи.

Сталин и пальцем не пошевелил, чтобы пристроить Якова в штаб на тепленькое место. Сухо напутствовал Якова: «Иди воюй!»

Старший лейтенант 14-го гаубичного полка Яков Иосифович Джугашвили встретил первый день войны на учениях в Кубинке. На следующий же день их дивизию передислоцировали в зону военных действий. Успел написать прощальное письмо жене Юле и дочке Гуле с просьбой не волноваться о нем. Светлана Аллилуева вспоминала: «Черт его дернул выбрать эти гаубицы! Офицер не должен покидать орудие, так он и остался там со своей гаубицей». На фронте он находился с 24 июня и 7 июля отличился в бою под белорусским городом Сенно. Но уже спустя несколько дней части 20-й армии, в состав которой входила 14-я танковая дивизия, попали в окружение. 16 июля 1941 года при попытке выхода из окружения старший лейтенант Джугашвили пропал без вести. Вскоре нацистская пропаганда распространила сведения о том, что сын Сталина у них в плену. И сдался он добровольно, чтобы спасти себя. Позже из допроса Якова Джугашвили стало ясно, что он сдался не добровольно, а был вынужден. Свою фамилию не называл, но это сделали за него сослуживцы.

Наградной лист Якова Иосифовича.

Склонить к сотрудничеству

- В РГАСПИ, фонд 558, опись 11, дело 1555, хранится оригинальный документ - докладная на шести страницах от 14 сентября 1946 года министру внутренних дел СССР генерал-полковнику Круглову, подписанная комендантом Берлина генералом И. Серовым, которая проливает свет на подробности пребывания сына Сталина в концлагере и его смерти. Этот документ подлинный, - говорит документалист Лана Паршина.

В документе дословно сказано: «Оперативным сектором МВД г. Берлина 10 июля был арестован работник отдела «1-Ц» Главного штаба Центральной группы немецких войск - Генсгер Пауль. Будучи допрошенным, он показал, что в 1941 году в городе Борисове он в качестве переводчика участвовал на допросе старшего лейтенанта артиллерии Джугашвили Якова. Допрос вел капитан отдела «1-Ц» доктор Шульце, работник 5-го отдела Главного управления имперской безопасности. После допроса Джугашвили был направлен в концлагерь Заксенхаузен… В дальнейшем нами было установлено, что американцы в 1945 году арестовали более 15 работников лагеря Заксенхаузен. Поэтому была заявлена просьба передать их для дальнейшего следствия нам, так как лагерь Заксенхаузен находится на нашей территории. Американцы передали арестованных, в числе которых оказался комендант лагеря Кайндль, полковник СС, и командир охранного батальона Вегнер, подполковник СС».

Вегнера допросили, и он подтвердил сведения Генсгера, что Яков Джугашвили действительно три недели содержался в лагерной тюрьме, а затем по указанию Гиммлера был переведен в особый лагерь «А». Этот лагерь состоял из трех бараков, огороженных каменной стеной, и на расстоянии двух метров от стены были поставлены три забора из колючей проволоки. Через один из них был пропущен ток высокого напряжения.

Генерала Бессонова, предателя, сдавшегося немцам, гестаповцы пытались использовать для того, чтобы он сумел найти общий язык с Джугашвили, склонил его к сотрудничеству. «Генерал Бессонов, - как сказано в докладной министру, - по заданию Гиммлера писал проект о реорганизации России по принципу Германии. Кайндлю было известно, что Бессонов и два подполковника являлись агентами гестапо, работали более года под руководством немцев по разложению Красной армии, но в чем-то провинились и их направили в концлагерь».

«На допросе Вегнер Густав показал, что в марте 1943 года он шел по территории особого лагеря «А» вместе с комендантом Кайндлем, который обратил его внимание на барак № 2 и сказал, что в этот барак сегодня должны быть переведены из тюрьмы концлагеря два старших лейтенанта, один из которых является сыном Сталина, а второй родственником Молотова, - сказано в докладной министру. - При этом приказал ему, чтобы в лагере вывесили правила поведения военнопленных на русском языке. На следующий день в этот барак были переведены генерал Бессонов, два подполковника и старшие лейтенанты Джугашвили Яков и Кокорин. Генерал-майор Бессонов у немцев был начальником школы диверсантов-подростков в г. Познань, в настоящее время арестован и находится в Москве».

Вегнер на допросе рассказал, что несколько раз приходил к Джугашвили и спрашивал, какие у него есть просьбы. Тот ничего не просил, кроме газет, по которым интересовался положением на фронте. Свою фамилию никогда не называл. Держал себя независимо и с некоторым презрением к администрации лагеря.

«Старший лейтенант Джугашвили вел себя замкнуто, ни с кем не разговаривал, в том числе и с генералом Бессоновым, никаких просьб к администрации лагеря не заявлял, но весьма интересовался положением на фронте», - сказано в докладной замминистра.

Комендант лагеря Кайндль на допросе пояснил, что один раз по просьбе Джугашвили, кроме газет, дал ему карту с обозначением положения частей Красной армии и немецкой армии. Джугашвили долго и внимательно ее рассматривал. На вопрос об исходе войны он заявил, что ни секунды не сомневается в том, что Красная армия победит. В плену не шел на сделку с немцами.

Пытались списать на самоубийство

Страница журнала «Шпигель», где стоят фото Якова, якобы погибшего от того, что коснулся проволоки под напряжением. Но на самом деле он был застрелен фашистами. Фото: © Der Spiegel (1968)

Как сказано в докладной замминистра, комендант концлагеря Кайндль на допросе показал, что «в конце 1943 года старший лейтенант Джугашвили был убит часовым при следующих обстоятельствах: арестованные барака № 2 были на прогулке около барака. В 7 часов вечера эсэсовец Юнглинг, наблюдавший за ними, приказал зайти в барак, и все пошли. Джугашвили не пошел и потребовал коменданта лагеря. Эсэсовец Юнглинг повторил свое приказание, но Джугашвили отказался его выполнить. Джугашвили, идя в раздумье, перешел через нейтральную тропу к проволоке. Часовой окрикнул: «Стой, стрелять буду!» После окрика Джугашвили выругался, разорвал гимнастерку и крикнул: «Стреляй!» Раздался выстрел».

- При этом имени стрелявшего часового никто из допрошенных не назвал. Есть версия, что в сына Сталина стрелял именно Юнглинг по приказу Кайндля. Так они хотели избавиться от возможного свидетеля, понимая, что исход войны неясен, а сын Сталина мог дать показания против них. Могли убрать свидетеля заранее. К тому же до этого лагеря Яков побывал в других и много чего видел и знал, - говорит Паршина. - В любом случае ответственность за убийство должен был нести комендант лагеря, то есть Кайндль. Он же пытался взвалить вину то на некоего часового, которого никто не называл, либо просто все списать на самоубийство. Советские чекисты склонялись к версии виновности Кайндля в смерти сына Сталина.

«Арестованный Кайндль, чтобы оправдаться за расстрел Джугашвили, добавил, что Джугашвили одновременно с выстрелом схватился за проволоку высокого напряжения и сразу же упал на первые два ряда колючей проволоки, - сказано в докладной министру внутренних дел СССР. - В таком положении убитый Джугашвили по указанию Кайндля лежал 24 часа, пока не поступило распоряжение Гиммлера снять труп и отвезти на исследование в лагерный крематорий. Затем в крематорий приехали два профессора из имперской безопасности, которые составили акт о том, что Джугашвили убит ударом электрического тока высокого напряжения, а выстрел в голову последовал после…»

«Добавление Кайндля о том, что Джугашвили убит электрическим током высокого напряжения, является вымыслом Кайндля в целях смягчения его ответственности за расстрел Джугашвили, - пишет в своей докладной министру внутренних дел его зам И. Серов. - На заданный мной вопрос Кайндлю, где хранилось личное дело на военнопленного Джугашвили, он ответил, что дело хранил у себя в сейфе, а перед капитуляцией Германии приказал своему адъютанту сжечь. В ходе следствия установлено, что комендант концлагеря полковник СС Кайндль и командир охранного батальона СС подполковник СС Вегнер, боясь предстоящей ответственности за совершение преступления в концлагере, не все говорят. Зам. министра внутренних дел И. Серов. 14 сентября 1946 года, г. Берлин».

Возможно, чтобы скрыть истинную причину смерти (чтобы не было возможности провести эксгумацию и повторную экспертизу), а также лишить Сталина могилы сына, тело Якова в годы войны сожгли в крематории, а прах отправили в главное управление имперской безопасности в Берлин, где следы затерялись.

Нацисты хотели использовать его в пропаганде

До того как сын Сталина был направлен в душегубку Заксенхаузен, его в течение полутора лет перебрасывали из одного немецкого лагеря в другой, пытаясь убедить сотрудничать с нацистами. Фашисты не собирались устраивать публичную казнь сына их главного врага. Имели виды на сына Сталина как козырь в пропаганде. И его лояльное отношение к нацистам могло бы влиять на настроения красноармейцев и простых жителей. К Якову подсылали самых опытных психологов, которые вели с ним беседы, пытались нащупать болевые точки (например, детскую обиду на отца). Спрашивали о его политических взглядах. Пытались натравить сына на отца, указывая ему на ошибки Сталина, изъяны идеологии большевизма. Гитлеровцы были озадачены его твердостью. Когда уговоры не помогли, перешли к мерам устрашения. Хорошее отношение сменилось на жестокое. Но и это не помогло.

Почему Иосиф Виссарионович не спас Якова?

Фото: © Der Spiegel (1968)

- Он не был уверен, что Яков в плену (могли за него выдавать двойника). И по закону военного времени не мог позволить себя шантажировать, - считает Паршина. - Оба сына воевали на общих правах с обычными советскими людьми. Почему он должен спасти своего сына, а чьего-то оставить там?

- Сообщалось, что предпринимались попытки освободить Якова из плена?

- Да. Еще в лагере Любек сидельцы пытались вырыть подземный ход. Но попытка провалилась…

В прессе сообщалось, что к операциям по спасению Якова даже были привлечены испанские коммунисты, вынужденные после поражения в гражданской войне бежать из Испании в Советский Союз и обладавшие опытом диверсионной и партизанской войны. Так это или нет, но вызволить Якова не удалось.

Не добившись от Якова согласия помогать нацистам в их пропаганде, те пошли на подлоги и фейки. По прямому приказу Гитлера были сделаны листовки с изображением Якова Джугашвили, которому якобы хорошо жилось в плену. «А вы знаете, кто это? - спрашивала немецкая листовка 1941 года. - Это Яков Джугашвили, старший сын Сталина, командир батареи 14-го гаубичного артил. полка 14-й бронетанковой дивизии, который 16 июля сдался в плен под Витебском вместе с тысячами других командиров и бойцов… Следуйте примеру сына Сталина, он жив, здоров и чувствует себя прекрасно». Некоторым красноармейцам в тяжелый период 1941 года такие листовки ломали дух и были поводом сдаться. «Были сообщения, что якобы Сталин и вовсе сбежал в Америку. Такую мульку неоднократно транслировали немцы советским людям», - говорит Лана Паршина.

Фото из немецкого журнала, который доказывал, как хорошо в плену сыну Сталина. Фото: Предоставлено РГАСПИ

Из рапорта главе Смерша Абакумову (хранится в РГВА): «В селе Колковичи Ярцевского района немцы проводили собрание в колхозе, на котором немец, владеющий русским языком, говорил: «Красная армия уже разбита. Сталин уехал в Америку, а сын у нас в плену. На Москву наша авиация сбросила несколько тысяч бомб. Москва вся разбита. При установлении власти Гитлера все вы будете жить хорошо, землю поделим по едокам, будете иметь свою собственность, расширение которой никто не ограничивает».

Что касается сына Сталина, то, поняв, что с ним каши не сваришь, его пытались использовать для обмена. Дочь вождя Светлана Аллилуева позже вспоминала, как Сталин ей сказал, что торговаться с фашистами из-за Якова не станет. Есть легенда: когда немцы предложили обменять Паулюса на сына, вождь сказал: «Я фельдмаршалов на солдат не меняю!» (На самом деле фраза впервые прозвучала в фильме Юрия Озерова «Освобождение».)

Маршал Жуков писал в своих «Воспоминаниях и размышлениях», что однажды во время прогулки он поинтересовался у Сталина о его старшем сыне. Тот как-то сразу сгорбился и задумчиво сказал: «Не выбраться Якову из плена. Расстреляют его фашисты…» Помолчав, добавил: «Нет, Яков предпочтет любую смерть измене Родине».

Немецкая газета сообщала, что Сталин объявил награду в 1 млн рублей тому, кто укажет могилу его старшего сына или поможет выяснить его судьбу. Это был очередной фейк.