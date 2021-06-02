Закрытие воздушного пространства Белоруссии: как отразится на российских путешественниках воздушная блокада Минска

Если небо над Белоруссией закроют окончательно, российским путешественникам придется лететь в Европу гораздо дольше и дороже. Фото: REUTERS

23 мая, после внезапной посадки в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair, летевшего по маршруту Афины - Вильнюс, начался крупный международный скандал, вызванный арестом оппозиционного журналиста Романа Протасевича. События развивались быстро: на следующий день Евросоюз призвал авиаперевозчиков прекратить полеты в Белоруссию. Еще чуть позже речь зашла о закрытии неба над страной и всеобщим бойкотом. А нам-то что? Много чего.

Лететь дальше и дороже

Белоруссия, хоть и относительно небольшая страна, но благодаря географическому положению это довольно мощный транзитный хаб. Через него очень удобно летать с севера Европы в южные государства, а из России в Центральную Европу и на тот же север. Им же пользовались многие россияне и украинцы, чтобы вылететь из Минска в государства, с которыми нет прямого авиасообщения.

Если небо над Белоруссией закроют окончательно, российским путешественникам придется лететь в Европу гораздо дольше и дороже. С Грузией у нас авиасообщения нет, через Украину наши самолеты не летают, а теперь вот и Белоруссия. Остается два «крюка» - через Прибалтику на север Европы и через Турцию - на юг. А ведь горючее - это половина стоимости авиабилета. Да и времени жалко.

Теперь представьте: взбрыкнут страны Прибалтики, над которыми у нас принято насмехаться, закроют свое небо для России под тем же предлогом борьбы с терроризмом, так мы даже в родной Калининград прилететь не сможем, а дорога в Европу станет еще длиннее.

Кроме того, часть маршрутов европейских перевозчиков сместится южнее, и Россия недополучит доходы от сборов за обслуживание рейсов, пролетающих над нашей территорией.

По сети гуляют мемы, посвященные Александру Лукашенко и скандальному рейсу. Фото: СОЦСЕТИ

Туристам закрыли форточку

Коронавирусные ограничения сделали туристов изобретательнее. Например, многие россияне использовали транзит через Минск для поездок в страны, в которые нам летать нельзя по любой из нескольких десятков причин. Через столицу Белоруссии, правда, не всегда законно, можно было улететь на курорты Грузии, Турции, Египта, Болгарии, Кипра, ОАЭ…

А еще в России живут и работают множество граждан Украины или те, у кого на Украине остались родственники. 16% белорусского транзита приходилось именно на них. И что им теперь делать?

К тому же, по данным Ассоциации туроператоров, лететь через Минск было на 10 - 20, а то и на 50 процентов дешевле.

Сравните цены (в пересчете на российские рубли, в одну сторону):

Тель-Авив - 6200 рублей,

Бангкок - 24 000 рублей,

Стамбул - 7000 рублей,

Тбилиси - 8000 рублей,

Париж - 4600 рублей (!),

Барселона - 6500 рублей.

СРАВНИМ: было и стало. Фото: Flightradar24

СПРАВКА «КП»

Belavia - «Белавія» - «Белавиа» это:

17 представительств в странах ближнего и дальнего зарубежья.

3 млн пассажиров в год.

49 регулярных маршрутов в 27 стран Европы, СНГ и Азии.

50% - доля транзитных пассажиров на регулярных рейсах.

Вопрос - ребром

Что же будет с отдыхом и с нами?

В хорошие годы мы к этому времени давно приобретали путевки и жили в ожидании отпуска, что само по себе порой даже лучше отпуска. Сейчас ситуация меняется буквально по часам - открыли страну, нашли там новую разновидность вируса и опять закрыли; возобновили авиасообщение, но только для определенных компаний и ограниченного числа туристов; разрешили всем, но с карантином до и после, плюс куча других правил и ограничений… На этом фоне отрицающая COVID-19 Белоруссия была островком стабильности, подчинявшимся правилам только принимающей стороны.

Что будет дальше - неизвестно. Ситуация накаляется с каждым днем. Все идет к тому, что Евросоюз устроит Белоруссии показательную порку, а заодно и против ее единственного союзника, то есть России, введет дополнительные санкции и ограничения.

И вот смотрю я, простой обыватель, телевизор и понимаю: в этом году отдыхать придется на родине, потому что везти семью с детьми неизвестно куда с непредсказуемыми последствиями рискованно. А потом смотрю на цены отечественных туристических бизнесменов. Они растут, как инфляция в Германии 20-х годов прошлого века, то есть меняются два раза в день в сторону увеличения с параллельным ухудшением качества. Сочинский отель средней руки - на троих, 12 дней - 380 000 рублей. Далее приписка - это без учета дороги и НДС. Изучаю, считаю, сопоставляю и понимаю: только на дачу - картошку сажать и помидоры в теплице.