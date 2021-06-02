Вещие сны Набокова и страдания Алена Делона

Представляем самые интересные новинки последних месяцев Фото: Shutterstock

Татьяна Яковлева

«Возвращение Викниксора»

Татьяна Яковлева «Возвращение Викниксора».

«Клуб журналистов всех поколений «Комсомольской правды»

Ушедшая от нас два года назад журналистка Татьяна Яковлева проработала в «Комсомольской правде» 33 года. Она вышла из семьи потомственных учителей, в газете руководила школьным отделом, а затем была обозревателем, и именно при ней выходила легендарная рубрика «Алый парус». Последняя книга Яковлевой посвящена педагогу Виктору Николаевичу Сороке-Росинскому, которого миллионы людей знают как В. Н. Сорокина по повести Л. Пантелеева и Григория Белых «Республика ШКИД» (в ее не менее знаменитой экранизации героя, прототипом которого является Сорока-Росинский, играл Сергей Юрский). Кем был директор школы, создавший удивительное учебное заведение? Из фильма при всех его достоинствах и не поймешь, что в школе имени Достоевского (название которой воспитанники сократили до ШКИД, так же как имя самого директора - до Викниксора) нищие и агрессивные петроградские подростки, в прошлом беспризорники и правонарушители, начинали читать Ницше и Рабиндраната Тагора, Гамсуна и Мережковского, Леонида Андреева и Леонида Леонова. Там выходило несколько десятков (!) газет и журналов, были свой хор, где «дефективные» пели Шуберта, и театр, где они ставили «Бориса Годунова» и инсценировку по «Двенадцати» Блока. А руководитель ШКИДа

был для них одновременно «тираном и деспотом» и кумиром, который невероятно помог им в жизни. Яковлева внимательно изучает его биографию от юности до смерти (Викниксор прожил на свете 77 лет и погиб под колесами ленинградского трамвая) и создает портрет настоящего русского интеллигента и замечательного педагога.

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Зинаида Пронченко

«Ален Делон»

Зинаида Пронченко «Ален Делон».

Издательство «Сеанс»

Биография одного из самых известных, самых красивых и самых меланхоличных французских актеров ХХ века. В рассказе киноведа Зинаиды Пронченко, автора журналов «Сеанс» и «Искусство кино» (а по совместительству светской журналистки и звезды Фейсбука, которую там прозвали новой Боженой Рынской), Делон предстает натуральным любовником смерти. Она ему очень к лицу - не случайно он так эффектно умирал на экране в большинстве своих киноролей. «Слово «счастье» для Делона - пустой звук, самообман, которым тешат себя ни на что не годные млекопитающие. Человек разумный знает: на свете нет не только счастья, но и покой с волей - тоже ложь. Против трагического, преступного, абсолютного несовершенства Вселенной нет лучшего противоядия, чем вечное движение. Чем быстрее ты бежишь, тем меньше страдаешь». Впрочем, помимо этих жгучих пассажей, в книге есть и очень профессиональный обзор делоновской фильмографии, и кое-какие любопытные подробности из его жизни (например, по-русски нечасто пишут о его драматических отношениях со Стефаном Марковичем, охранником и наперсником, которого в конце концов застрелили - согласно страшным сплетням, по просьбе самого Делона; эта история в 60 - 70-е попортила актеру немало крови).

Екатерина Бурдыкина

«Торт как чудо»

Екатерина Бурдыкина «Торт как чудо».

Издательский дом «Комсомольская правда»

Автор этой книги в Инстаграме известна как Екатерина Tapioka (tapioka.cake). Там у нее 134 000 подписчиков, которым она регулярно демонстрирует фотографии изумительно красивых тортов и десертов. Ну и заодно учит их готовить. Собственно, тем же она занимается в этой книге. Очень деловито и подробно, без единого лишнего слова, рассказывает, как взбивать сливки, темперировать шоколад, собирать многослойный торт и украшать его. Получается очень впечатляюще, причем все самые изощренные кондитерские украшения вроде шаров из разноцветного шоколада, бантов из мастики или леденцов из изомальта, оказывается, можно сделать дома, купив ингредиенты в специальном магазине (их сейчас появилось немало). Ну и, конечно, там собраны десятки рецептов тортов и десертов, фотографии которых на бумаге смотрятся еще лучше, чем в соцсетях.

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«Я/сновидения Набокова»

«Я/сновидения Набокова».

Издательский дом «Комсомольская правда»

Книга знаменитого историка разведки Владимира Бойко (1941 - 2017; Лота - псевдоним, под которым он печатался). Он пытается ответить на ключевые вопросы, которые занимают историков последние семь с лишним десятков лет. Например: почему Красная армия не смогла в первые же месяцы войны дать отпор Гитлеру и у него получилось так сильно продвинуться вглубь СССР? Что в первой половине 1941 года стало источником сомнений Сталина, не до конца верившего сообщениям агентов, предупреждавших об опасности? Зачем Рудольф Гесс за сорок дней до начала Великой Отечественной прилетел в Великобританию (на частном самолете, выбросившись с парашютом близ резиденции герцога Гамильтона, с которым планировал вести переговоры)? Верили ли Сталин и Жуков осенью 1941-го, что им удастся удержать Москву? Почему Гитлер не применил химическое оружие во время битвы за Кавказ? Как советские шифровальщики разгадывали коды легендарной немецкой машинки для шифрования «Энигма»? Как готовилась встреча Сталина, Рузвельта и Черчилля в Тегеране? И еще множество вопросов и ответов, рассказов о разведчиках, цитат из документов и воспоминаний, малоизвестных и ярких подробностей Великой Отечественной.

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Владимир Лота

«ГРУ на острие Победы. Военная разведка СССР 1938 - 1945»

Владимир Лота «ГРУ на острие Победы. Военная разведка СССР 1938 - 1945».

Издательство Ивана Лимбаха

Был в Великобритании такой философ и инженер Джон Уильям Данн. В 1927 году он выпустил знаменитую книгу «Эксперимент со временем», где утверждал, что все времена (прошлое, настоящее и будущее) существуют вечно и одновременно. Бодрствующему человеку кажется, что будущего еще нет, но спящий может столкнуться с ним в своих снах. Данн приводил примеры своих вещих сновидений, в которых предвидел события, случившиеся назавтра или через полгода. И утверждал, что такие предсказания можно найти в снах любого человека.

В середине 60-х экспериментом Данна заинтересовался великий писатель Владимир Набоков. Несколько месяцев сразу после пробуждения он записывал свои сны, надеясь задним числом рассмотреть в них еще не произошедшие события. (Удивительные пророческие сновидения нередко встречались и в его романах, написанных еще в 30-е годы.) Записи Набокова сохранились в его архиве и ныне извлечены, опубликованы и откомментированы литературоведом и переводчиком Геннадием Барабтарло.

Увенчался ли эксперимент успехом? Ах, если бы все было так просто. У Набокова действительно случались труднообъяснимые озарения: например, в 1916 году он увидел во сне своего только что умершего дядю, оставившего ему огромное состояние. Он пробормотал: «Я вернусь к тебе как Гарри и Кувыркин». Наследство юный Набоков вскоре потерял из-за революции, но 42 года спустя состояние восстановилось - не в последнюю очередь благодаря продюсерам Гаррису и Кубрику, купившим у него права на экранизацию «Лолиты». А уже во время эксперимента Набоков увидел во сне русскую женщину, спрашивавшую, нравится ли ему в Сен-Мартене, не подозревая, конечно, что через 12 с половиной лет его тело кремируют в похоронном заведении под таким названием.

Барабтарло аккуратно комментирует подобные случаи, хотя их слишком мало, чтобы признать опыт полностью удавшимся. С другой стороны, все равно безумно интересно читать и про концепцию Данна, и про набоковские сны, в которых он то играет в футбол с Пеле, то встречается с погибшим много лет назад отцом, то видит что-то «эротически пряное», то наблюдает грозные знаки смерти, состоящие «из двух округлых золотисто-желтых клякс с размытыми краями».