Внебрачный сын Александра Абдулова Сергей Шиподько собирается пройти еще одну ДНК-экспертизу

Сергей может быть сыном Александра Абдулова. Фото: Евгений МАТВЕЕВ/GLOBAL LOOK PRESS Фото: GLOBAL LOOK PRESS

29 мая был день рождения покойного актера Александра Абдулова. У него осталась дочь Женя Абдулова (ей уже 14 лет) от последнего брака с Юлией Мешиной, а также приемная дочь, актриса Ксения Алферова. Слухи о том, что у актера могут быть еще дети, ходили не первый год. И вот сегодня предполагаемый внебрачный сын актера обратился к его родственникам для проведения генетической экспертизы.

В браке с Юлией Мешиной у артиста родилась дочь Женя Абдулова. Фото: Вадим ТАРАКАНОВ/ТАСС

Тайну открыл друг

Абдулов был влюбчивым человеком и имел множество романтических связей. В 2018 году в программе «Судьба человека» его друг актер Георгий Мартиросян подтвердил, что у Александра есть внебрачный сын, о котором тот знал. Однажды Шура, как его называл Мартиросян, рассказал ему, что у него сразу после театрального института был короткий роман с девушкой Таней. И она считает, что родила от него. Он ее оставил, окунувшись в новые отношения. А через несколько лет снова о ней вспомнил, встретился как с доброй знакомой, пришел в гости. «Он пришел к ней домой и увидел, что в конце коридора выбежал маленький мальчик, маленький «абдульчик», который был безумно похож на него», - сказал Мартиросян. С его слов, Татьяна призналась, что родила от Абдулова, самовольно оставив беременность. Однако Александр отреагировал на все остро отрицательно, сказав, что не верит, что это его сын. Потом женился на Ирине Алферовой и больше слышать не хотел о внебрачном ребенке.

Как рассказывал друг, Татьяна никак не давала о себе знать, не преследовала и ничего не просила. А Мартиросян время от времени напоминал Абдулову о мальчике и уговаривал наладить с ним отношения.

«Однажды Татьяна позвонила и рассказала, что у нее налаживается семейная жизнь, но сын не принимает ее нового мужчину. Она попросила Абдулова поговорить с ним и открыться, чтобы сгладить конфликт. Я сказал: «Шура, это самый потрясающий момент сказать: «Я твой отец». Он этого не сделал. Почему - не знаю», - вспоминал Мартиросян.

Добавил, что этот внебрачный сын вырос, ему уже больше 40 лет. Но имя его назвать журналистам отказался, так же как и открыть, кто его мать. После этих откровений многие решили, что родить от Абдулова могла Татьяна Лейбель, его бывшая возлюбленная (известная в прошлом танцовщица), но она все опровергла. Призналась, что могла бы родить актеру ребенка, была беременна от него, но он сам настоял на аборте. И она не стала рожать без его согласия. Лишь недавно друг актера намекнул, о ком же шла речь.

«Ленинградка Таня»

Маленького Сережу воспитывали мама Татьяна Шиподько и бабушка. Фото: vk.com

Со слов Мартиросяна, сын Абдулова носит фамилию матери - Шиподько.

- Она вообще никому не известная женщина не творческой профессии. Татьяна была юристом. Жила в Ленинграде, - рассказала «КП» бывшая актриса Виктория Лазич, знакомая с этой историей. - В 1972 году ленинградская студентка Татьяна приехала в Москву. И здесь в кафе совершенно случайно познакомилась со студентом Абдуловым. Он сам к ней подошел и начал ухаживать. А надо сказать, что Александр был не робкого десятка, легко заводил отношения. Тогда он оканчивал третий курс института, то есть был зеленым выпускником, еще никем. Они стали встречаться. После недолгого романа Татьяна уехала обратно в Ленинград. Вскоре поняла, что беременна. Когда сообщила Абдулову, он отреагировал негативно: дескать, стать отцом не готов. Что понятно: был амбициозен и мечтал реализоваться как артист. Не до пеленок ему было! Татьяна родила мальчика. Назвала его Сергеем. Это Сергей Шиподько, известный в музыкальных кругах Питера. Ему 47 лет.

На наследство не претендует

У предполагаемого внебрачного сына Абдулова с детства проявились актерские способности. Сергей поступил на театральный факультет, хотя мать ему ничего не говорила об Абдулове. Выучился на актера, 16 лет работал в кукольном театре. В 2019 году создал свой передвижной кукольный театр, в котором играет. Одновременно основал музыкальную группу «Паровоз До Кубы», в которой он играет на гитаре, укулеле (гавайской гитаре. - Ред.) и губной гармонике.

- Сергей сочиняет песни, стихи, - говорит Виктория Лазич. - С куклами выступает перед детьми… Сам пока не женат. Невероятно скромный, не наглый совершенно. Когда стал взрослым, перестал задаваться вопросом, кто его отец. И, возможно, эта тайна рождения так бы и канула в Лету. Но его мать Татьяна в 2017 году перед смертью сказала сыну: «Твой отец - Александр Абдулов. Ты должен это знать». С тех пор Сергея мучает вопрос. Он хочет знать правду.

- Лишь четыре года назад я узнал, что внебрачный сын Александра Абдулова, об этом мне сказала мама, - признался «КП» Сергей Шиподько. - Конечно, я был ошарашен. Мама сказала, что встречалась с Абдуловым и после этих встреч родился я. Других ухажеров у нее на тот момент не было. Я не знаю подробностей романа мамы и Абдулова. Она не очень-то об этом рассказывала. Это ее личная история.

- Сергей пытался самостоятельно выйти на родственников Абдулова. Но были сложности, родным актера не очень этого хотелось. То, что он решился заявить о себе во всеуслышание, это событие, я считаю. Сейчас он обратился к Андрею Малахову с тем, чтобы тот помог узнать правду, - говорит Виктория Лазич. - Сергей говорит, что не собирается претендовать на наследство, ему не нужно никакого имущества, вообще ничего. Он только хотел бы понимать, откуда он родом, и иметь эту память. Пока он не женат, но потом у него будут свои дети, и они тоже должны знать.

Генетический тест

Сергей Шиподько очень похож на Александра Абдулова. Фото: vk.com

- Я хочу узнать только одно: правда ли, что мой отец Александр Абдулов. Но пока это не доказано, - сказал «КП» предполагаемый сын Абдулова. - Я согласился прийти на передачу к Малахову именно потому, что они договорились помочь мне с проведением генетической экспертизы. Вышли на родню Абдулова. И мы провели ДНК-экспертизу с племянниками Абдулова, детьми его старшего брата Роберта. Но пока еще не ясно. 50 на 50. Доказательств пока нет. Поэтому утверждать не имею права. Нужно проводить экспертизу с дочкой Абдулова Женей.

- Брат актера Роберт Абдулов (которого тоже нет в живых) - старший сын матери Александра от другого мужчины. ДНК проводили с его детьми, - поясняет Лазич. - Вероятность родства есть, но в крови племянников много намешано генов, так что генетик сказала, что однозначный ответ - да или нет - может дать тест, проведенный с прямой наследницей Абдулова, дочкой Женей. И теперь Сергей пытается выйти на Юлию Мешину, вдову, чтобы она дала разрешение. Посмотрим, что из этого выйдет.

«Прожигал свою жизнь»

- В этой истории мне жаль маму Сергея Татьяну, которая всю жизнь любила Абдулова безответно, посвятила себя сыну, замуж не вышла, - говорит Лазич. - Почему у нее не сложилось с Абдуловым? А он ведь уже в 1973 году, через год после их знакомства, начал встречаться со своей будущей женой Ириной Алферовой. И настолько влюбился в Алферову, что позабыл все на свете и даже удочерил ее дочку Ксению. Так бывает, что если мужчина влюблен в женщину, то он готов растить ее ребенка, забыв о своем кровном. А в данном случае Абдулов, видимо, еще и сомневался, от него ли родила его бывшая девушка Таня. А может, просто испугался признавать ребенка, боялся ответственности.

Его друг Мартиросян в свое время пытался сказать ему: мол, не подходите вы с Ирой Алферовой друг другу, она холодная для тебя, такого темпераментного. Абдулов не стал слушать. И когда он женился на такой красавице, понятно было, что ленинградка Татьяна с сыном соперничать с ней не сможет. Марк Захаров рекламировал Абдулова и Алферову как самую красивую пару «Ленкома». А они вскоре стали и самой красивой актерской парой СССР. И что в такой сложной ситуации могла сделать простая девушка из Ленинграда? Представьте: ее любимый женился на первой красавице, причем такой известной актрисе. Если бы Татьяна выступила с заявлением, что у нее ребенок от Абдулова, ее бы просто заклевали поклонницы: дескать, она хочет разрушить семью и прочее. Да и в советские годы было не принято публично обсуждать подобные вещи. Видимо, Татьяна смирилась с тем, что ей придется рассчитывать только на себя. Растила сына вместе со своей мамой.

Как известно, брак с первой красавицей Алферовой не смог сделать из Абдулова верного семьянина, а после развода он и вовсе стал гулякой. Мы были с Абдуловым соседями по дачам во Внукове. Считаю, он прожигал свою жизнь. Кутил, гулял, увлекался женщинами, играл в казино. Курил как паровоз. Менял девушек и наутро даже не помнил, как звали партнершу. Рассказывали, Татьяна несколько раз приводила сына от Абдулова на спектакли к актеру, но не смогла растопить его сердце.

Многие отмечают сходство Сергея и Александра Абдулова. И внешнее есть сходство, и характерами схожи. Оба очень добрые. И я вполне допускаю их родство.

КСТАТИ

Лжедочь уже проводила исследование

В 2018 году бывшая любовница Абдулова журналист Лариса Штейнман заявила на ток-шоу, что ее дочь может быть родной актеру. Штейнман несколько лет была гражданской женой звезды «Обыкновенного чуда», после расставания перебралась во Францию. Уже жила с французом, но однажды, приехав в Россию, снова встретилась с Александром и провела с ним ночь.

«Я позвонила Александру Гаврииловичу, сказала, что беременна. Он: «И кто же счастливый отец?» Я ответила: «Француз. Не русский». «А, ну ладно». Почему-то это его утешило», - рассказывала «КП» Лариса Штейнман. После смерти артиста, когда ее дочери Мари-Изабель исполнилось 12 лет, Лариса вдруг вспомнила о прощальной ночи с Абдуловым и предположила, что могло так совпасть, что именно тогда могла зародиться жизнь. На телепрограмму Лариса предоставила свитер Абдулова, который использовали для проведения генетического теста. «Человек, чей биологический материал обнаружен на свитере, не является отцом Мари-Изабель Штейнман», - вывод экспертизы не оставил сомнений. Позже Штейнман упрекали в том, что она просто хотела словить хайп.