Модные тренды лета-2021: Мини Асмус и клеши Брежневой

Вера Брежнева. Фото: Instagram.com

Во многих регионах уже установилась жаркая погода. Но, как говорится, не бикини едиными. Дизайнер Бэлла Потемкина, наряды которой носят Ольга Бузова, Татьяна Навка, Анастасия Решетова, Ксения Бородина и другие знаменитости, а также историк моды Александр Васильев рассказали «КП», какими обновками надо пополнить летний гардероб.

Ретростиль

- Джинсы с высокой посадкой и брюки клеш, как у Веры Брежневой, - главные тренды лета. Хотя клеши могут быть и с заниженной талией: если пресс позволяет, почему бы его не показать. Тем более что хиппи в 70-е годы как раз носили клеши с низкой посадкой. Вспомните группу АББА. Это лето пройдет в ретростиле: клеш, цветастые рубашки, кожаные ремни, квадратные носы на обуви.

Короткое - не только для девушек

Кристина Асмус. Фото: Instagram.com

По мнению историка моды Александра Васильева, к этому лету модницы должны прикупить мини. Это может быть короткое платье, как у Кристины Асмус, или шорты, как у Виктории Лопыревой. Конечно, мини будут носить не только девушки с модельной внешностью. Так у нас всегда бывает, когда какой-то силуэт или модная вещь входит в тренды. Но наш эксперт предостерегает: все же лучше покупать такие смелые наряды при наличии спортивной фигуры.

Виктория Лопырева. Фото: Instagram.com

Александр Васильев. Фото: Анатолий ЛОМОХОВ/Global Look Press

- Мини всегда будет актуально, если у вас красивые ноги, - объяснил «КП» Александр Васильев. - Меня спрашивают, до какого возраста можно носить мини. Да хоть до 95 лет! Только никому не показывайте. А дома можно.

Шляпы и платки

Настя Каменских. Фото: Instagram.com

Этим летом стоит купить шляпку или панаму: они не только спасут вас от солнечного удара, но и добавят модного шика.

- В моду пришли головные уборы, - говорит Александр Васильев. - Сейчас они очень простые и адаптированы к нашим стрижкам. Поэтому в моде береты, шляпы с полями и бейсболки. Все виды платков! Их носят «а-ля бабушка» - с узелком внизу.

Брючные костюмы

Лера Кудрявцева. Фото: Instagram.com

- Многие в жару работают в офисах, поэтому деловой стиль всегда востребован. Главное, чтобы официальные вещи были из качественных дышащих тканей, - советует Бэлла Потемкина. - Обратите внимание на костюмы в пастельных оттенках: пудра, оливковый, голубой, телесный. Такую вещь может смело надеть как 30-летняя, так и 60-летняя дама. Также в тренде объемные костюмы из нежного футера. Они должны быть максимально оверсайз (как с чужого плеча. - Ред.).

Белла Потемкина. Фото: bellapotemkinaofficial/Instagram

Мода Платья средней длины

Анфиса Чехова. Фото: Instagram.com

- В этом сезоне особенно актуальна длина миди, - говорит Бэлла Потемкина. - Она будет комфортна для любого возраста и фигуры. Тот случай, когда тренд удобен для всех: и для дочек, и для мам. Особенно актуален цветочный принт. Подобный наряд есть в гардеробе у телеведущей Анфисы Чеховой. Легкое платье с пышной юбкой - отличный выбор для жаркой погоды. Ну а вечером такое платье можно носить с кожаной курткой-косухой.

Ретростиль

- Джинсы с высокой посадкой и брюки клеш, как у Веры Брежневой, - главные тренды лета. Хотя клеши могут быть и с заниженной талией: если пресс позволяет, почему бы его не показать. Тем более что хиппи в 70-е годы как раз носили клеши с низкой посадкой. Вспомните группу АББА. Это лето пройдет в ретростиле: клеш, цветастые рубашки, кожаные ремни, квадратные носы на обуви.