Сборная России в четвертьфинале ЧМ по хоккею сыграет с Канадой

Сборная России обыграла белорусов Фото: REUTERS

Интрига в последних матчах группового этапа не отпускала до финальной сирены, ведь от них зависел расклад в плей-офф. И если в нашей группе четверка команд, кто продолжит первенство, была известна заранее, то в группе В могли быть варианты. Все зависело от встречи Германия – Латвия, где обе команды для выхода в плей-офф устраивала ничья в основное время. И только в случае победы одной из них в основное время дальше проходили канадцы. Причем, проходили с четвертого места и попадали в 1/4 финала на сборную России, которая в это время обыгрывала белорусов (6:0) и занимала первое место в своей группе.

Скоро пошли разговоры, что немцы и латыши «распишут» нужный результат и отправят домой родоначальников хоккея. Тренер канадцев заявил, что в это не верит, а сами хоккеисты сборной «кленовых листьев» говорили, что будут молиться.

В первом периоде немцы забили две быстрые шайбы, и успокоились. Во втором хозяева первенства вдруг проснулись и одну отквитали.

В третьем сборная Германии не лезла вперед и больше старалась сохранить результат. Латыши пытались сравнять счет. Боб Хартли снял вратаря и расписывал концовку, но у хозяев ничего не получалось. В итоге 2:1 в пользу сборной Германии, немцы в плей-офф. А мы играем в четвертьфинале с Канадой!

В итоге пары ¼ финала выглядят так:

Россия – Канада

Швейцария – Германия

США – Словакия

Финляндия - Чехия

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