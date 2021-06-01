Открыта регистрация участников на московский урбанистический форум

До 20 июня открыта регистрация участников Moscow Urban Forum 2021 — международного конгресса, посвященного вопросам городского развития, который пройдет с 1 по 4 июля в «Зарядье». Подать заявку на участие в десятом юбилейном Форуме можно через сайт. Регистрация ограничена.

Также на сайте Форума уже доступна деловая программа. Панельные дискуссии и круглые столы, международные диалоги и ключевые выступления спикеров пройдут 1 и 2 июля 2021 года. Первый день Форума «Города-суперзвезды. Уроки трансформации» будет посвящен обсуждению глобальных вызовов, которые стоят перед мегаполисами, и исследованию концепции звездности, освещению успешных проектов и кейсов городских трансформаций в разных городах мира за последние 10 лет. Во второй день Форума «Новые перспективы. Взгляд в будущее» будет посвящен обсуждению и прогнозированию новых вызовов, презентации передовых городских проектов будущего, развитию международного сотрудничества и диалога мегаполисов для поиска ответов на вопросы будущего городов.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в мире MUF 2021 пройдет в гибридном формате, предусматривающем традиционное офлайн-участие российских и иностранных спикеров и онлайн-подключение иностранных спикеров из разных точек мира. Возможность офлайн-участия в мероприятии будет также ограничена. Однако все желающие смогут присоединиться к Форуму на сайте mosurbanforum.ru и задать вопросы спикерам с помощью интерактивной онлайн-платформы, которая была разработана специально для Форума 2021 года.

Мероприятия деловой программы Московского урбанистического форума 2021 будут представлены в девяти треках, посвященных трансформациям разных сфер и отраслей городской жизни: городского лидерства и управления, городской среды и жилья, транспорта и мобильности, городской экономики и бизнеса, культуры и социального благополучия, а также трансформации городских технологий и науки. В рамках Форума пройдет Второй Международный конгресс Urban Health, посвященный проблематике городского здоровья. Всего состоится более 90 сессий деловой программы.

В деловой программе примут участие более 350 иностранных и российских спикеров — управленцев, представителей бизнеса, экспертов и архитекторов. Они обсудят практики современных устойчивых городов, опыт мегаполисов, годами удерживающих мировое лидерство, а также городов, набирающих известность благодаря своим уникальным особенностям. Стать городом-суперзвездой непросто: в лидеры выходят только те города, которые реализуют самые смелые идеи и уникальные проекты, а также заботятся о своих горожанах. Человекоцентричность — это то, что делает город конкурентоспособным, отмечают эксперты Форума.

Завершат программу обоих дней выступления ключевых спикеров: американского экономиста, входящего в топ-10 самых цитируемых экономистов мира, профессора Массачусетского технологического института, Лауреата Global Economy Prize (2019) Дарона Аджемоглу (США) и всемирно известного ландшафтного архитектора Марты Шварц (США).

На Форуме также выступят всемирно известный урбанист, профессор Лондонской школы экономики и политических наук Рики Бёрдетт, голландский архитектор, основатель UNStudio Бен Ван Беркель, немецкий архитектор, директор Zaha Hadid Architects Патрик Шумахер, футурист, одна из ярчайших представительниц технологической сцены Юго-Восточной Азии, эксперт в области искусственного интеллекта Аеша Кханна, декан Школы архитектуры и дизайна IE, бывший исполнительный директор Притцкеровской Архитектурной Премии Марта Торн, британский архитектор и писатель, автор книги «Голодный город» Кэролин Стил и другие.

Во втором Международном конгрессе Urban Health примут участия такие звезды как Дэвид Влахов – доктор медицины, почетный профессор здравоохранения и эпидемиологии в Йельском университете, Президент Международного сообщества Urban Health, главный редактор "Journal of Urban Health" и Поппи Джаман – международный эксперт в сфере психического здоровья и социальный предприниматель, генеральный директор и основатель City Mental Health Alliance (Великобритания)

Также в «Зарядье» до 4 июля пройдет MoscowUrban FEST — крупнейший открытый Фестиваль в области урбанистики, его тема «Re: город. Жизнь в новой эре». На события Фестиваля регистрация будет объявлена дополнительно.