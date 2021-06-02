Что произошло после матча Россия - Белоруссия

Российская сборная одержала победу над Белоруссией в последнем матче группового этапа ЧМ-2021. Фото: REUTERS

Наша команда очень мощно начала матч с Белоруссией в первый день лета 2021 года. На табло после первого периода горели 5:0 в пользу сборной России. Второй период слегка заставил понервничать - заброшенных шайб не было. Но в итоге все завершилось хорошо. В третьей двадцатиминутке россияне забросили шестую усилиями Дмитрия Воронкова. Итог матча Россия - Белоруссия - победа наших со счетом 6:0.

В атаке сборная России после первого периода стала чуть скромнее. Фото: REUTERS

Подводя итог поединку, главный тренер нашей команды Валерий Брагин отметил:

- В первом перерыве сказали ребятам, что главное – не терять концентрацию и играть правильно, готовиться к плей-офф. Впереди было еще 40 минут. Дали сегодня отдохнуть Паше Карнаухову, посмотрели Шалунова, Галимова. Связки уже практически определены, на матч с Канадой будет заявлен боевой состав, - сказал наш наставник в интервью пресс-службе ФХР, фактически намекнув, что команда уже сбавила обороты после ударной первой трети матча.

Валерий Брагин уверенно ведет свою команду по ЧМ-2021. Фото: REUTERS

И дальше же наш тренер отметил важность предстоящей битвы против Канады в четвертьфинале чемпионата мира 2021 года. Потому что такая афиша поединка создаст ажиотаж на любом турнире:

- Я и весь тренерский штаб следили за канадцами, это очень скоростная и играющая команда, поэтому с ними будет непросто. Разберем их игру, подготовимся – и в бой, - сказал Валерий Брагин после завершения поединка.

И тот факт, что на матчи ЧМ-2021 по хоккею будут пускать болельщиков есть только плюс, уверен наш главный тренер:

- Хорошо, что начали пускать болельщиков, надеюсь, что против Канады наших фанатов будет намного больше, они окажут нам поддержку, а мы будем стараться играть хорошо ради них.

У наших хоккеистов было прекрасное настроение в последней игре группового турнира. Фото: REUTERS

Отдельно же всех волнует вопрос первого номера на вратарской позиции. У нас турнир хорошо проводит молодой Самонов, но в наличии - классный Сергей Бобровский. Главный тренер сборной России Валерий Брагин сказал:

- У Бобровского еще идет тренировочный процесс, он в хорошем состоянии. По вратарю на плей-офф еще будем думать очень серьезно.

Форвард сборной России Михаил Григоренко сказал, что на поединок против Канады будет особый настрой:

- Теперь нас ждет Канада. Они проиграли несколько матчей в группе, но Канада – это Канада. Все команды, которые вышли в плей-офф, очень серьезные и достойные. Игра будет кость в кость. Настраиваемся на хоккейную войну. Тем более что у сборной России задача одна – выиграть чемпионат мира. А для этого надо победить всех сильнейших, - сказал нападающий после победной игры против Беларуси.

Важный вопрос - кто будет дальше у наших в соперниках на ЧМ-2021. Фото: REUTERS

Автором двух шайб в ворота сборной Белоруссии у нас стал номинальный защитник Никита Нестеров. После удачного завершения поединка он рассыпался в комплиментах в адрес своих напарников по команде, признавшись, что теперь мысли только про матч с Канадой:

- Спасибо партнерам за то, что помогли мне забить дважды. Игра с белорусами была сделана уже в первом периоде. Дальше действовали при комфортном счете, отрабатывали свои моменты с прицелом на четвертьфинал. Со среды начинаем готовиться к матчу плей-офф против Канады, - сказал Нестеров в интервью пресс-службе ФХР.

Таким образом, теперь у сборной России на повестке дня - матч четвертьфинала чемпионата мира против команды Канады. Встреча с канадцами у команды Валерия Брагина пройдет завтра, 3 июня, и начнется в 20:15 по московскому времени.