Юнна Мориц: Люблю свою страну, и это – внутривенно...

Юнна Мориц. Фото: Александр ГАМОВ

... - Алло, Юнна Петровна! Я с трудом дождался 0 часов 15 минут (время звонка назначила сама Поэтесса), 2 июня, чтобы поздравить вас с Днём рождения - от имени миллионов читателей, которые любят Юнну Мориц.

И «корыстная цель» такая - в кавычках или без кавычек - получить у вас антидепрессант... Порцию антидепрессанта. Вот для меня это - «Страна моей любви».

- А это, Саша, и есть антидепрессант, конечно.

- Если бы вы согласились мне прочитать это стихотворение-антидепрессант, я бы им поделился...

- Я тебе прочту, Саша. Прочту....

- Спасибо огромное. У меня уже записывается.

Страна мое1 любви

Я – странный человек, люблю свою страну,

Особенно люблю в трагическое время,

Когда со всех сторон хулят ее одну

И травят клеветой – в эпохоти гареме.

Эпохоть такова, что подлое вранье

Имеет все права над нами издеваться,

Бросать в костер дрова, но я не сдам ее –

Страну моей любви!.. И ей не дам сдаваться!

Я – странный человек, в любые времена

Люблю свою страну, и это – внутривенно,

И не взирая на… когда моя страна

Меня за невранье не любит откровенно!

Эпохоть такова, что подлое вранье

Имеет все права над нами издеваться,

Но чудом я жива, и я не сдам ее –

Страну моей любви!.. И ей не дам сдаваться!

Я – странный человек, мне – сотни тысяч лет,

Где Вечное Теперь и вечные повторы.

Люблю свою страну, и мрак ее, и свет.

Особенно люблю – под лай фашистской своры!

Юнна Мориц.