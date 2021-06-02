Гитара Леннона вместо картины Моне: миллениалы скупают объекты поп-культуры

Инструменты легенд сцены становятся выгодным вложением средств. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Интерес к личным вещам звезд существовал всегда, однако раньше подобное собирательство считалось уделом самых отъявленных фанатов.

Похоже, что теперь это превращается в самостоятельное и достаточно серьезное направление в коллекционировании.

Британский аукционный дом Christie's, основанный Джеймсом Кристи в 1766 году, открыл департамент рок и поп памятных вещей еще в середине 1980-х годов, но настоящий интерес к подобным торгам проснулся лишь в последнее время, с появлением богатых миллениалов.

По мнению Даррена Джулиена, основателя компании Julien's Auctions, занимающейся продажей исключительно вещей звезд, высокомерный взгляд на подобные предметы, свойственный 1990-м, постепенно сменяется повальным увлечением, сообщает The Guardian.

Так, в прошлом году гитара солиста Nirvana Курта Кобейна была продана за $6 миллионов. А пятью годами ранее его же кардиган ушел с молотка почти за $141 тысячу. В 2019 году кардиган перепродали уже за $334 тысячи, а сейчас в Julien's Auctions поступают предложения выкупить вещь за $600 тысяч.

Интересно, что коллекционеров интересуют вещи не только умерших звезд, но и вполне здравствующих. Так на недавних торгах было продано платье певицы Джанет Джексон, правда, за гораздо более скромную сумму – всего $25 тысяч.

В общем, тенденции, господствующие в среде молодых коллекционеров, вполне можно свести к высказыванию одного из них «Круче повесить себе на стену гитару Леннона, чем картину Моне или Пикассо».