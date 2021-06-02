Жительница США пожертвовала почку бывшей жене своего мужа

Дебби вызвалась стать донором для бывшей жены своего возлюбленного. Фото: Shutterstock

Ровно через десять лет после первого свидания с будущим мужем американка Дебби Нил-Стрикленд надела свадебное платье и заключила официальный брак со своим любимым мужчиной по имени Джим. А еще через два дня она легла на операционный стол, чтобы пожертвовать почку своей предшественнице, бывшей жене своего мужа, Майлен.

Джим и Майлен были в разводе больше 20-и лет, но сохраняли хорошие отношения и совместно воспитывали двоих детей.

Майлен, Джим и Дебби неоднократно встречались на разного рода семейных мероприятиях, но женщины общались без особой приязни друг к другу.

59-летняя Майлен давно страдала от болезни почек. Ее состояние ухудшалось, и к началу этого года функционал обеих ее почек составлял всего 8% от нормы.

Врачи уже давно рекомендовали Майлен трансплантировать почку, но подходящего донора не находилось, сообщает foxnews.

Последней надеждой был ее брат, согласившийся стать донором, но анализы показали, что брать у него почку для пересадки другому человеку нельзя.

Узнав об этом, Дебби вызвалась стать донором для бывшей жены своего возлюбленного. Однажды она уже пыталась сделать это, выразив согласие пожертвовать легкое для своего брата, страдавшего от муковисцидоза. Но молодой человек умер до того, как начались необходимые проверки и согласования.

После нескольких месяцев исследований и задержек, связанных с пандемией COVID-19, операцию по пересадки почки от Дебби к Майлен назначили с разницей в два дня со свадьбой Дебби и Джима. Пара хотела перенести день торжества, но друзья отговорили их.

Пересадка прошла успешно. Почка благополучно прижилась, Майлен практически здорова.