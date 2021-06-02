В Италии из тюрьмы выпустили босса мафии, причастного более чем к ста убийствам

Кадры задержания Джованни Бруски в 1992 г. Фото: REUTERS

Суд в Италии принял решение об условно-досрочном освобождении босса сицилийской мафии «Коза Ностра» Джованни Бруска. В общей сложности Бруска провел в тюрьме 29 лет, признав свою причастность более чем к ста убийствам.

Джованни Бруска по прозвищу «Головорез» был арестован в 1996 году. Во время длительного следствия преступник вступил в соглашение с правоохранителями и рассказал о действиях «Коза Ностры». Его показания помогли задержать нескольких участников мафии. В то же время, боссу пришлось признать свою причастность ко множеству убийств, и, в конце концов, он был приговорен к пожизненному заключению, сообщает CNN.

Одно из самых громких дел Бруски – убийство судьи Джованни Фальконе, признанного борца с мафией. «Головорез» лично взорвал более 500 килограммов взрывчатки, заложенной под дорогой, в тот момент, когда проезжала машина судьи. В результате взрыва погиб сам Фальконе, его супруга и трое телохранителей.

Еще одним громким делом рук Бруски стало убийство 11-летнего сына одного из мафиози. Босс заподозрил ребенка в предательстве, подверг чудовищным пыткам, а позже задушил.

И вот теперь итальянский суд решил, что «Головорез», которому на момент выхода из тюрьмы исполнилось 64 года, больше не представляет угрозы для общества – он выходит на свободу с четырехлетним испытательным сроком.

«Государство – против нас. Прошло 29 лет, и мы все еще не знаем всей правды. А Джованни Бруска, человек, уничтоживший мою семью – на свободе», – заявила в разговоре с журналистами вдова одного из телохранителей судьи Фальконе.