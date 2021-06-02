В США из-за легализации марихуаны полицейских собак досрочно отправляют на пенсию

Перед полицейскими стоит новая задача – найти и подготовить животных, которые будут реагировать только на «тяжелые» наркотики. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В полиции американского штата Вирджиния, где, как и во многих других штатах власти легализовали употребление марихуаны в рекреационных целях, на досрочную пенсию отправлены 13 служебных собак, основной заботой которых было выявление наркотиков.

Согласно новому закону, жители Вирджинии с 1 июля могут иметь при себе до 28 граммов марихуаны – это не влечет за собой никаких последствий. В то же время собаки, натасканные на наркотики, будут реагировать на «легальный» каннабис так же, как и на запрещенный, сообщает Forbes.

Шериф округ Бедфорд Майк Миллер объяснил, что наркодиллеры всегда будут иметь разрешенное количество марихуаны, а их адвокаты будут настаивать, что собаки отреагировали именно на этот наркотик и проведение обыска незаконно. Во избежание подобных ситуаций собак решено уволить со службы.

Теперь перед полицейскими стоит новая задача – найти и подготовить животных, которые будут реагировать только на героин и другие «тяжелые» наркотики.

При учете того, что обучение одной собаки стоит порядка $15 тысяч, для большинства полицейских участков задача окажется невыполнимой.