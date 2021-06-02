Блогер-ремесленник Николай Куркин построит кемпер на площадке форума «Путешествуй!»

На полях первого Российского туристического форума «Путешествуй!» российский блогер-ремесленник Николай Куркин (@k2camper) за несколько дней построит своими руками кемпер для путешествий. Следить за строительством можно будет по прямым включениям с площадки мероприятия на ресурсах блогера.

Прицеп-капля – комфортное решение для самостоятельных путешествий на машине: в нем есть все необходимое для комфортной жизни на природе. Николай Куркин привезет на площадку Форума набор заготовленных деталей и вместе с помощником соберет кемпер, рассчитанный на проживание 2 взрослых и 2 детей одновременно. С площадки мероприятия готовый прицеп уедет уже своим ходом.

«Пандемия дала мощный импульс развитию внутреннего туризма, в том числе развивается направление автотуризма. На Форуме мы хотим рассказать о преимуществах этого вида путешествий, а также показать, что кемпинг – это широкодоступный формат отдыха. Кемпер можно купить готовый, на рынке есть предложения в разных ценовых категориях, а простые модели можно даже построить своими руками по готовому проекту. В своем Instagram я буду делать прямые включения и рассказывать о ходе и этапах строительства кемпера», – отметил Николай Куркин.

Первый Российский туристический форум «Путешествуй!» состоится 11–13 июня в Москве (ВДНХ, павильон № 55). Организатор мероприятия –Фонд Росконгресс, соорганизаторами выступают Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) и ВДНХ. Форум состоится при поддержке Русского географического общества.

Участие в мероприятии – бесплатное. Необходима регистрация на официальном сайте форума: rustravelforum.com.