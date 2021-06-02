Полный BIM! Будущее уже наступило!

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Мероприятие открыл директор по персоналу и операционной эффективности ДОМ.РФ Алексей Первенцев:

- Строительная отрасль переходит на технологии цифрового моделирования, которые нуждаются в новых знаниях и навыках. Ребята приходят в профессию с разным образованием – финансовым, экономическим, прочим и перестраивается на ходу. Это тенденция времени. В мире появляются новые профессии, на стыке самого разнообразного знания, поскольку современность требует быстрой адаптации и широкого кругозора.

Мы хотели бы создать единое пространство для трансляции лучших практик рынка. Сегодня для этого мы пригласили выступить перед будущими молодыми специалистами авторитетных спикеров – Николая Козака, Максима Политова, Александра Высоцкого, Александра Цыганова.

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Диджитал-трансформация стройотрасли – одно из необходимых условий реализации национальных целей по вводу 120 млн кв. м. жилья и улучшению жилищных условий 5 млн семей ежегодно. Сегодня без «цифры» качественно и быстро строить уже почти невозможно. Цифровизация строительной отрасли позволит повысить скорость, прозрачность и эффективность ее работы. И это делает специалистов с различными IT-компетенциями очень востребованными. Уже сейчас их не хватает. Отрасль испытывает мощный кадровый голод. В настоящее время на рынке насчитывается не более 10 тыс. специалистов с цифровыми компетенциями. К 2022 году их потребуется уже 50 тысяч человек, обладающих навыками работы с технологиями информационного моделирования (ТИМ), а к 2024 году - четверть миллиона. Налицо геометрическая прогрессия.

Более того, как прозвучало на онлайн-конференции, с 1 января 2022 года применение ТИМ станет обязательным при реализации всех строительных проектов госзаказа. Частные застройщики также постепенно переходят на цифровые проекты.

«В настоящий момент у студентов есть уникальная возможность получить все необходимые компетенции и через 1,5 – 2 года вырасти в востребованных специалистов в этой новой цифровой отрасли. Сегодня практически не осталось малоконкурентных профессий, новые подходы, инструменты, задачи требуют быстрой адаптации. Люди, которые сегодня обучаются на образовательных проектах ДОМ.РФ имеют возможность первыми узнавать о тенденциях банковского и строительного секторов и первыми овладевать необходимыми для карьеры компетенциями», - добавил Алексей Первенцев.

Эволюция ТИМ - BIM в России

- Раньше было достаточно, если строитель умел рисовать и читать чертежи, разбирался в математике, физике и прочих смежных дисциплинах (компетенции hard skills), которые помогают построить дом, - комментирует глобальные изменения на рынке директор по цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак. – Другой специалист (как сегодня бы сказали, «обладатель soft skills») собирал команду единомышленников, умел поставить задачу, получить деньги у инвесторов. Но сейчас и этого мало. Теперь специалист, работающий на строительной площадке, должен быть сильно «прокачан» и с точки зрения цифровизации – digital skills.

В этой связи Николай Козак объявил, что с 1 августа ДОМ.РФ планирует открыть работу Цифровой академии, которая займется подготовкой кадров по таким направлениям как «введение в цифровое строительство» и «технология информационного моделирования». Также планируется проведение всероссийских конкурсов молодых специалистов. Как ожидается, академия будет выпускать до 4 тысячи специалистов с компетенциями в ТИМ в год.

Цифровая академия обещает привить умение работать в цифровой среде, в едином информационном пространстве, в облачных сервисах, даст понимание основ кибербезопасноти, гибкой разработки и что такое современный «клиент», научит правильно формулировать социальный запрос.

О преимуществах BIM-технологий подробнее рассказал гендиректор «Высоцкий-консалтинг» Александр Высоцкий. По его мнению, на наших глазах происходит «эволюция BIM в России». Другие страны тоже переходят на эту технологию. Имея очевидные плюсы, она быстро популяризуется и распространяется, но, пожалуй, нигде не внедряется так глубоко, как в России. Хотя у нас она не так быстро растет «вширь», как хотелось бы.

- К настоящему моменту мы накопили разнообразный опыт, - поделился Аплександр Высоцкий, - – мы хотим развивать кадровый рынок, и поэтому делимся бесплатными материалами, которые можно брать прямо с нашего сайта.

Почему BIM-ом все так загорелись? Да потому что, во-первых, это удобно и снижает многочисленные риски ошибок. Раньше проекты представлялись в наборе отдельных чертежей –этажи, фасад и т.д. Но целостной картинки сразу не возникало.

А технология BIM позволяет увидеть все здание сразу, весь объект полностью.

Во-вторых, это огромная помощь в подготовке документации. Удобно заносить изменения, которые автоматически пересчитывают и меняют проект в целом. Таким образом почти исключаются «детские» ошибки по причине невнимательности специалистов.

Кроме того, как выяснилось, основные преимущества BIM-технологии проявляются, когда работа идет за прежелами чертежей, в особенности на крупных объектах. BIM помогает на всех этапах строительства: в частности, скоординировать действия всех подразделений; дает спецификацию на все элементы строительства и понимание бюджета; позволяет осуществлять контроль за строительным процессом, движением по срокам и энергоэффективностью; предоставляет возможность все это делать из любой точки мира.

«Бимщики» сейчас нужны, как хлеб. И они должны обладать инженерными навыками: владеть BIM -проектированием, BIM-менеджментом, BIM - программированием.

Максим Политов, руководитель BIM-отдела концерна «КРОСТ» пояснил, что информационное моделирование играет важную роль в деятельности компании КРОСТ. И что IT-среда локомотив, который двигает мировые экономики. Информация проникает везде, она востребована. Распоряжаться и пользоваться ею нужно учиться.

В самом деле, все стремительно меняется. Рынок труда тоже. Простые функции замещаются автоматизированными системами. Отмирает однофункциональный человеческий труд. Возможно, совсем скоро изменится и содержание профессии риэлтора, ведь информация становится все более открытой и доступной – каждый может узнать все, что хочет. Большинство сделок по купле-продаже имущества граждане в скором времени будут способны осуществлять самостоятельно. А искусственный интеллект может прогнозировать изменение вкуса, спроса… Об этом говорил с молодежью профессор, заведующий базовой кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости, Финансовый университет при Правительстве РФ Александр Цыганов.

Молодые построят дом по-новому

ДОМ.РФ способствует распространению новых знаний, организовывая различные образовательные программы для студентов и учащихся школ. Роман Толстых из Новосибирска прошел обучение по программе «Проект.Ф» и поделился мнением о подобном опыте:

- В первую очередь, такое обучение ценно окружением и получением огромного количества профессиональных знаний в банковской сфере и сфере проектного финансирования. Благодаря этому можно без труда и сразу влиться в работу.

А Анастасия Савостина из Москвы, помимо специализации в строительной экспертизе, получила в итоге должность, о которой без прохождения обучения можно было и не мечтать.

– Учеба доставляла мне удовольствие от самого начала и до конца, - рассказала девушка. – У нас были эксклюзивные прикладные и разноплановые обучающие модули на стыке экономических и строительных дисциплин. Будущих специалистов развивают комплексно. Проектное финансирование – новая финансовая дисциплина для России, которая появилась всего 10 лет назад, Так случилось, что появление этого направления совпало с началом моей карьеры в строительной отрасли. Мне повезло. Кроме того, применение полученных знаний возможно даже на условно бытовом уровне. Например, теперь я смогу выбрать «правильного» застройщика и без особых нервов приобрести недвижимость, зная, как работает рынок. Наше будущее уже наступило.