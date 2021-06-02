Российские космонавты выходят в открытый космос 2 июня 2021: прямая онлайн-трансляция Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Этим утром российские космонавты на Международной космической станции первый раз в 2021 году выйдут в открытый космос. Сайт kp.ru проводит прямую-онлайн трансляцию 48-ого планового выхода в космос, который выполнят космонавты «Роскосмоса» Олег Новицкий и Петр Дубров во вторник, 2 июня.

Открытие выходного люка стыковочного отсека «Поиск» было запланировано на 08:20 по московскому времени.

- Планируемая продолжительность нахождения российских космонавтов вне МКС составит около семи часов. За это время космонавты должны успеть подготовить стыковочный отсек перед прибытием модуля «Наука», а также заменить сменную панель регулятора расхода жидкости в системе обеспечения теплового режима, - говорится в сообщении на официальном сайте «Роскосмоса».

Подготовка к выходу в открытый космос с борта орбитальной станции у космонавтов началась заранее. Петр Дубров рассказывал, что они изучили документацию, проверили скафандры, устранили замечания к ним, а также подготовили все отсеки и необходимое оборудование.

Для внекорабельной деятельности космонавты будут использовать скафандры «Орлан-МКС»: с красными лампасами для Олега Новицкого, с синими - для Петра Дуброва.