К аварии фуникулера в Италии, унесшей жизни 14 человек, привела жадность владельцев дороги

На месте аварии фуникулера в Пьемонте, 23 мая 2021 г. Фото: REUTERS

23 мая 2021 года оборвались жизни 14 посетителей канатной дороги в итальянском Пьемонте близ Лаго-Маджоре и горы Моттароне. Среди погибших — двое детей, а единственный выживший мальчик до сих пор находится в реанимации. Трагедия, потрясшая всю Италию, произошла в труднодоступной местности примерно в трехстах метрах от вершины.

Когда фуникулер подходил к последней опоре, вышел из строя буксирный трос, и кабина рухнула вниз на склон с 15 метровой высоты.

ЧП можно было бы избежать, если бы сработали аварийные механизмы, которые должны были затормозить падение кабины. Но они так и не активировались, хотя в последний раз их проверка проводилась в ноябре 2020 года, и ее результаты не выявили серьезных проблем. По крайней мере, на бумаге.

Однако необычное увлечение одного из туристов — швейцарца Михаэля Майера, неоднократно посещавшего роковую дорогу с 2014 по 2018 год, может не только пролить свет на причины трагедии, но и найти виновных, сообщает агентство ANSA.

Все дело в том, что Майер с детства увлекался фуникулерами и всегда снимал на камеру их технические особенности. Снимал он и канатную дорогу Моттароне в 2014, 2016 и 2018 годах.

Сразу после трагедии швейцарец поднял свои архивы и, внимательно просмотрев их, обнаружил, что аварийные тормоза на злополучной канатке были заблокированы уже много лет. В экстренные механизмы были вставлены специальные ступоры («вилки»). Обычно их используют при проведении технического обслуживания или для того, чтобы дорога продолжала работать даже в случае их поломки. Но применять подобные ухищрения при перевозке пассажиров — строжайше запрещено по технике безопасности. Однако компания-перевозчик, видимо забыла об этих правилах и с 2014 года, по свидетельству Майера, использовала эти «вилы» с людьми на борту.

Было ли это сделано из-за халатности или из-за жадности владельцев фуникулера предстоит выяснить прокуратуре Вербании, куда бдительный швейцарец уже направил свои записи. Прокурор Олимпия Босси подтвердила как факт получения новых улик, так и наличие на кадрах незаконных механизмов, однако предпочла пока избегать «любых оценок».