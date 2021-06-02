ЧМ по хоккею. Когда мы сыграем с Канадой и на кого можем попасть дальше

Сборная России, одержав 6 побед в 7 матчах (проиграли только словакам 1:3), вышла в следующий раунд с первого места в группе и попала в ¼ финала на сборную Канады, которая заняла 4-е место в другой группе. Фото: REUTERS

- Когда состоятся матчи ¼ финала, и кто в них играет?

- Сборная России, одержав 6 побед в 7 матчах (проиграли только словакам 1:3), вышла в следующий раунд с первого места в группе и попала в ¼ финала на сборную Канады, которая заняла 4-е место в другой группе. Также крест-накрест образовались остальные пары. Все четвертьфинальные матчи пройдут в Риге 3 июня.

Расписание игр ¼ финала ЧМ по хоккею-2021

Швейцария – Германия - 16:15

США – Словакия - 16:15

Россия – Канада – 20:15

Финляндия – Чехия – 20:15

- Где смотреть нашу игру?

- Все матчи плей-офф с участием сборной России в прямом эфире показывает Первый канал. Их можно посмотреть и на сайте Федерации хоккея России.

- На кого Россия попадает дальше, если обыграет Канаду?

- На этом чемпионате нет четкой сетки плей-офф и полуфинальные пары будут определятся в зависимости от рейтинга сборных. Лучшая команда по рейтингу, прошедшая первый раунд плей-офф, попадает на худшую команду, пробившуюся в полуфинал. Рейтинг составляется по занятому месту в группе, количеству набранных очков на групповом этапе, разности шайб, количеству голов.

Рейтинг сборных после группового этапа

1. США (В1, 18 очков)

2. Россия (А1, 17 очков)

3. Финляндия (В2, 17 очков)

4. Швейцария (А2, 15 очков)

5. Чехия (А3, 13 очков)

6. Германия (В3, 12 очков)

7. Словакия (А4, 12 очков)

8. Канада (В4, 10 очков)

- А болельщики будут?

- Да, начиная с последних туров группового этапа на трибунах в Риге появились зрители. Сколько их будет на играх плей-офф, пока сказать сложно. Ясно одно, что на матчи смогут попасть только жители Латвии, а цены на билеты кусаются. И если на матчи в группе сложно было попасть за 110 евро, то на четвертьфинальные игры они стоят за 165 евро, на полуфинал будут - 220 евро, на игру за бронзовую медаль - 280 евро и 340 евро на финал. Допускать будут только тех болельщиков, кто завершил курс вакцинации не позднее чем за 14 дней до матча и имеет отрицательный тест на ковид, а также переболевших коронавирусом зрителей, прошедших специальный протокол.